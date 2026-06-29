Diputado del PAN pide intervención de los tres niveles de gobierno ante crisis en Tulum

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CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, pidió la intervención coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal para atender la situación que enfrenta Tulum, al asegurar que el destino turístico registra una disminución en la llegada de visitantes, un incremento en los hechos de violencia y afectaciones a la actividad económica.

El legislador sostuvo que diversos factores han deteriorado la competitividad del municipio, entre ellos la inseguridad, el desorden inmobiliario y la falta de acciones para combatir la pobreza y la desigualdad.

“Las ejecuciones a plena luz del día, el desorden inmobiliario por negocios irregulares de la 4T en Quintana Roo, así como la falta de atención contra la pobreza y la desigualdad, son aspectos que han provocado una caída de cuatro por ciento de visitantes y más del 30 por ciento en reducción de pasaje en el aeropuerto”, afirmó.

Sánchez Rodríguez consideró que es indispensable reforzar la promoción turística para preservar la imagen de Tulum como un destino seguro y competitivo tanto para el turismo nacional como internacional.

Asimismo, señaló que delitos como el cobro de piso, las extorsiones a bares, hoteles y restaurantes, así como los homicidios dolosos, han generado un impacto negativo en la economía local y en la industria turística.

Como sustento de sus declaraciones, citó cifras del Sistema de Información Turística de Quintana Roo, las cuales indican que entre enero y abril de este año Tulum recibió 522 mil 705 visitantes, es decir, 21 mil 718 menos que en el mismo periodo del año anterior.

El diputado también atribuyó la disminución en la afluencia turística a otros factores, como los conflictos entre taxistas y plataformas de transporte en el Aeropuerto Internacional de Tulum, además de las afectaciones ocasionadas por el recale de sargazo en las playas del destino.

Finalmente, informó que trabaja en una serie de propuestas enfocadas en fortalecer la actividad turística y económica del municipio, entre ellas la creación de un fondo federal de inversión para respaldar a los negocios locales, un plan maestro de seguridad para las zonas turísticas y un subsidio gubernamental que incentive la llegada de visitantes.