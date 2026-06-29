Gobierno de Playa del Carmen fortalece los derechos laborales de trabajadores del Ayuntamiento

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el respaldo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Playa del Carmen (STMP) puso en marcha la primera etapa de credencialización de sus integrantes, un proceso que contempla la entrega de identificaciones oficiales a sus 404 agremiados, fortaleciendo su identidad sindical y el reconocimiento de sus derechos laborales.

En esta primera fase fueron entregadas 70 credenciales en el domo de la colonia Nicté-Ha mientras que el resto se distribuirá de manera gradual con el objetivo de concluir la credencialización de la totalidad de los trabajadores sindicalizados durante 2026.

Durante la ceremonia, el secretario general del sindicato, Freddy Acosta Prieto, destacó que la credencial representa mucho más que un documento de identificación, pues simboliza la unidad, la solidaridad y el compromiso de las y los trabajadores que integran la organización, legalmente constituida con el registro sindical número 30 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado.

“Cada credencial entregada representa a una persona que cree en la unión, en el trabajo colectivo y en la convicción de que un sindicato fuerte se construye con la participación activa de todos sus integrantes”, expresó.

Por su parte, la delegada general del sindicato, Irene Torres de la Cruz, explicó que este proceso permitirá identificar de manera segura a los agremiados, fortalecer el sentido de pertenencia y facilitar el acceso a los beneficios y servicios que ofrece la organización.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, al recordar que, luego de varios años de lucha por el reconocimiento de sus derechos sindicales, fue la actual administración la que brindó el apoyo para consolidar al sindicato, por lo que refrendó el compromiso y la lealtad de la organización para seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal.

Como parte del acto protocolario se realizó la entrega simbólica de las primeras credenciales a Nelly Córdoba López, Dennis Lizeth Umbral Ordóñez, Ángel Rodolfo Chic Dzul y José Luis Acosta Sánchez, quienes representaron a los primeros trabajadores beneficiados en esta etapa.

En representación de la presidenta municipal, el secretario de Gobierno, Arturo Castro Duarte, felicitó a la organización sindical por este avance y reconoció la labor que diariamente realizan las y los trabajadores municipales para brindar servicios a la ciudadanía.

El funcionario destacó que este sindicato fue uno de los primeros en respaldar el proyecto de gobierno de Estefanía Mercado y afirmó que la entrega de credenciales representa identidad, certeza y el reconocimiento al esfuerzo realizado para consolidar una organización sindical formal y fortalecida.

Al evento asistieron la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta; el presidente honorario y la directora general del DIF, Eduardo Asencio y Deyanira Martínez, respectivamente; así como representantes sindicales, trabajadores y autoridades municipales.