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WASHINGTON.- Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), acusó que la corrupción en México facilita las operaciones de los cárteles y afirmó que su agencia seguirá exponiendo los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos. El señalamiento se produjo en vísperas de un encuentro informal previsto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China.

Cole sostuvo que las redes de narcotráfico amenazan a comunidades de ambos lados de la frontera. El funcionario aludió a organizaciones que Washington clasifica como terroristas y dejó abierta la posibilidad de nuevos señalamientos sobre sus redes de protección. No anunció nuevas acusaciones ni identificó a otras personas en su mensaje. «No nos estamos echando para atrás», afirmó.

El director de la DEA también se refirió a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como «El Jefe de Jefes» y cofundador del Cártel de Guadalajara. Cole afirmó que Félix Gallardo murió bajo custodia después de más de 37 años en prisión y lo señaló como uno de los responsables del asesinato del agente especial Enrique «Kiki» Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985.

El caso también quedó asociado con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, otros dos fundadores del cártel. Cole recordó a Camarena y aseguró que la DEA mantendrá su labor para esclarecer la participación de los responsables y los actos de corrupción vinculados con el crimen.

Las declaraciones se difundieron a casi siete meses de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formulara acusaciones contra diez funcionarios y políticos mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre los señalados figura Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.

Estados Unidos solicitó la detención y el traslado de los acusados para que comparezcan ante una corte federal. La Fiscalía General de la República (FGR) ha sostenido que no cuenta con elementos probatorios suficientes para atender esa petición.