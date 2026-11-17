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CHINA.- La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron en Shenzhen para ampliar la cooperación entre México y China en comercio, inversión, tecnología y medio ambiente. El encuentro se produjo tras los aumentos arancelarios aprobados por México en 2025 y antes de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sheinbaum invitó a Xi a asistir a la cumbre que México organizará en 2028.

Al término de la reunión, la mandataria describió la conversación como «muy cordial» y «muy franca». En su cuenta de X escribió que ambos gobiernos hablaron de «una nueva era de cooperación para el desarrollo». También contó que le solicitó a Xi un panda para el Zoológico de Chapultepec.

Según el Diario del Pueblo, Sheinbaum expresó interés en ampliar la colaboración en manufactura, inteligencia artificial y agricultura. Xi propuso profundizar el trabajo conjunto en infraestructura, tecnología y energías limpias. Por su parte, la Presidencia de México informó que Sheinbaum planteó aprovechar el Plan México para atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y avanzar hacia una relación comercial más equilibrada y diversificada.

La agenda también incluyó salud, cultura, turismo y medidas para mitigar el sargazo. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los mandatarios abordaron el saneamiento y la restauración de ríos, la gestión sostenible del agua, la conservación de la biodiversidad y el manejo de residuos mediante la economía circular. También conversaron sobre el cambio climático y el desarrollo de ciudades capaces de adaptarse a esos riesgos, con Shenzhen como referencia.

En ciencia, los gobiernos acordaron fortalecer la formación de especialistas y la investigación conjunta en matemáticas, agricultura, biotecnología y energías limpias. Entre las iniciativas mencionadas estuvo el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos. El Gobierno de México informó que integrantes de ambos gabinetes darán seguimiento a los acuerdos.

Xi pidió mantener la confianza política entre ambos países y ampliar los intercambios de cara al 55.º aniversario de sus relaciones diplomáticas, que se cumplirá en 2027. También propuso reforzar la coordinación en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, así como estrechar la cooperación entre China y América Latina. México expresó su disposición a trabajar con China en esos espacios y defender intereses comunes de los países del Sur Global.

El encuentro ocurrió después de que México aprobara aranceles de hasta 50 por ciento sobre determinados productos de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos China, uno de sus principales proveedores. Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum había dicho que el comercio no sería el tema central de la reunión y descartó que el acercamiento con Pekín perjudicara las negociaciones comerciales con Washington.

Los mandatarios ya se habían reunido en noviembre de 2024, al margen de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En aquella ocasión, Sheinbaum agradeció la ayuda de China para la recuperación de Acapulco tras el paso de huracanes.