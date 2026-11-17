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CANCÚN.- Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Benito Juárez, Quintana Roo, fue detenido el lunes en Mérida por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa. La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control de la Ciudad de México y corresponde a un expediente distinto del proceso por un presunto quebranto de 531 millones de pesos a la empresa LV.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que sus agentes investigadores localizaron a Canabal Ruiz en coordinación con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales. Según medios locales, el exfuncionario, de 52 años, fue detenido sobre la calle 22 de la colonia Altabrisa.

Tras la aprehensión, Canabal fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Yucatán. Su traslado a la Ciudad de México quedó pendiente para ponerlo a disposición del juez que ordenó su captura.

Xavier Olea, abogado de la empresa LV, declaró que el nuevo expediente está relacionado con contratos celebrados entre la compañía Inteligencia México y la financiera Unifin. El proceso por el presunto quebranto de 531 millones de pesos a LV se tramita por separado.

Canabal Ruiz fue presidente municipal interino de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, entre 2004 y 2005. Permanecía prófugo desde mayo de 2025, cuando escapó de la prisión domiciliaria que cumplía en San Pedro Garza García, Nuevo León.