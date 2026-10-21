Director del IMSS propone aumento de 8% a trabajadores del IMSS: 4% directo a salario y 4% en ayuda de renta

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una nueva propuesta de incremento de 8 por ciento para sus trabajadores, integrada por 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

El director general del instituto, Zoé Robledo, anunció el ofrecimiento durante una conferencia conjunta con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, después de una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La propuesta elevó de 6.8 a 8 por ciento el incremento global planteado inicialmente. El componente directo al salario pasó de 2.9 a 4 por ciento, una diferencia de 1.1 puntos porcentuales respecto del ofrecimiento rechazado por la mayoría de los trabajadores el 15 de octubre.

Robledo explicó que el Consejo Técnico del IMSS aprobó el incremento adicional y sostuvo que la modificación respondió a las inconformidades manifestadas en la consulta sindical.

“Expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos”, señaló.

Además del ajuste económico, informó sobre la elaboración de un plan integral de compromisos laborales y operativos que será presentado ante el Consejo Técnico. Indicó que surgió de las necesidades recogidas durante recorridos por los hospitales y que contará con plazos y responsables.

Entre las medidas se encuentra la basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales, incluidos empleados contratados durante la pandemia de COVID-19 en áreas de enfermería, medicina, traslado de pacientes, higiene y limpieza, laboratorio y rayos X.

Según Robledo, la incorporación de este personal a plazas de base permitirá fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia.

El plan también contempla atender pedidos emergentes desde los hospitales, digitalizar la receta colectiva y habilitar una plataforma para que cada trabajador reporte faltantes. A ello se sumarán la modernización de almacenes y farmacias y la dotación adicional de equipo básico, como baumanómetros y termómetros, en cada servicio.

Para las instalaciones, el director del IMSS propuso acciones de mantenimiento en baños, aires acondicionados, tomas de oxígeno, gases medicinales, comedores y vestidores. También incluyó refacciones para equipos electromecánicos y la reposición de mobiliario médico y de uso del personal.