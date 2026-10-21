Entregan Mara Lezama y Beneficencia Pública Nacional apoyos por más de 4.6 mdp a personas con discapacidad

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CANCÚN.- Para mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses, y brindarles oportunidades para desplazarse, comunicarse, cuidar su salud, participar con mayor libertad en la vida familiar y comunitaria, el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional (APBP), José Alfredo Cordero Esquivel y la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregaron sillas de ruedas, apoyos funcionales, prótesis de mama, brasieres ortopédicos auxiliares auditivos y auditivo Adhear a 462 personas de 5 municipios de Quintana Roo

La titular del Ejecutivo estatal explicó que, en esta segunda jornada que organizó la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo (APABEP) que encabeza Claudia Gómez Verduzco, 462 ciudadanas y ciudadanos de los municipios Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, que padecen discapacidad motriz, auditiva y mujeres que han padecido cáncer de mama, se benefician con aparatos auxiliares que tuvieron una inversión del Gobierno Federal a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional de 4 millones 609 mil 900 pesos.

El Gobierno del Estado en coordinación con la Beneficencia Pública Federal, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Quintana Roo y el Sistema DIF-Estatal, entregan 169 sillas de ruedas y 65 apoyos funcionales (bastones, muletas y andaderas), 2 auditivo Adhear, 360 auxiliares auditivos, 49 prótesis de mama externa y 98 brasieres y por vez primera se entregarán 25 cojines de gel antiescaras para personas con uso de sillas de vida independiente.

Hoy se están entregando 360 aparatos auditivos; 234 sillas y apoyos 48 prótesis de mama y 98 brasieres.

La Gobernadora señaló que cuando una persona recupera su movilidad, cuando una mujer encuentra apoyo durante una recuperación, cuando alguien recibe una prótesis mamaria, cuando una familia siente que verdaderamente las instituciones públicas, lejos del discurso, verdaderamente están para escuchar y para ayudar. La dignidad que está ahí, se defiende con hechos.

Reiteró que en esta nueva forma de gobernar el dinero del pueblo debe de regresar al pueblo. Así, en una silla de ruedas que mejora su movilidad y calidad de vida.

La Gobernadora dijo a la beneficiaria Julia Ramíre Orea a través de grandes aliados como el titular APBP, José Alfredo Cordero, DIF-Quintana Roo y la APABEP del estado, se buscará apoyo para otorgarle sus prótesis de pie.

Durante el evento el titular de la APBP José Alfredo Cordero y la gobernadora Mara Lezama, entregaron el par de audífonos Adhear prevenientes de Austria a la niña Sofía de 4 años de edad.

En su intervención la presidenta honoraria del Sistema DIF-Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, comentó que detrás de cada entrega hay un gran esfuerzo compartido y sobre todo el compromiso de un gran equipo para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen alguna discapacidad; y agradeció el apoyo del Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo por tener siempre el acompañamiento.

Asimismo, dijo que desde el DIF-Quintana Roo todas las personas son escuchadas, comprendidas y acompañadas para conocer sus necesidades. “Nuestro compromiso es seguir trabajando para brindar una atención cada vez más cercana y humana que responda a las necesidades de las personas y contribuya verdaderamente a mejorar y transformar su calidad de vida”.

El director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, José Alfredo Cordero Esquivel, reconoció que las principales discapacidades que atiende esta instancia, es la limitación visual, auditiva y motriz. “Son las causas que nos unen con el Gobierno de Quintana Roo. Este gobierno que encabeza la gobernadora Mara Lezama con un rostro humano, con una sensibilidad social y con un profundo compromiso con las personas más vulnerables, es lo que nos hace venir. Reiteradamente a Quintana Roo”, dijo.

Reiteró que la Beneficencia Pública gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el compromiso de seguir trabajando en favor de las personas que tienen alguna discapacidad. Por ello se han destinado más de 22 millones de pesos en apoyos, equipo médico y ambulancias.

A nombre de las y los beneficiarios la señora Julia Ramírez Orea agradeció al Gobierno de México, del Estado y al DIF-Quintana Roo por su silla de ruedas.

Al evento asistió la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; el secretario de Salud en el estado, Jorge Gutiérrez; el beneficiario Israel Martínez, respectivamente; la directora del Sistema DIF-Municipal de Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez.