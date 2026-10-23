Tres delfines de Ventura Park no podrían ser movilizados por riesgo para sus vidas, señala la Profepa

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CANCÚN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evalúa reubicar a los delfines que permanecen en el antiguo delfinario de Ventura Park, en Cancún, aunque el traslado de tres ejemplares pondría en riesgo sus vidas, informó el secretario estatal de Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera.

“Hay tres ejemplares que ya no pueden moverse porque nada más el simple hecho de trasladarlos puede atentar contra la vida de estos ejemplares”, señaló.

El funcionario reconoció que varios animales presentan patologías y superan los 30 años de edad. Aclaró que corresponde a la autoridad federal determinar su estado y resolver qué medidas deben aplicarse.

Explicó que, después de detectar deficiencias en las instalaciones, la Profepa dispuso acciones de supervisión que incluyen análisis diarios de la calidad del agua y revisiones de la alimentación.

Las inspecciones, añadió, respondieron a denuncias ciudadanas y a la difusión de imágenes sobre las condiciones de los delfines. La posibilidad de trasladarlos continúa bajo evaluación de la dependencia federal.

Rébora Aguilera reiteró su oposición a los delfinarios y señaló que las modificaciones legales restringen la reproducción y captura de mamíferos marinos en cautiverio, pero no suponen el cierre inmediato de todos los establecimientos.