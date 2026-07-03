El cumpleaños de Mario Villanueva

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La última palabra

– Doble felicitación está recibiendo el ingeniero Mario Villanueva Madrid; por el Día del Ingeniero y la Ingeniera y coincidir con su cumpleaños número setenta y ocho.



Nos unimos a los buenos deseos por su cumpleaños y porque su proceso legal ya se resuelva con justicia. Sin gracia, ya no importa, justicia a secas; suficiente para que ya pronto se resuelva su situación, porque no la está pasando bien después de 25 años en diferentes cárceles (el 32% de su vida) y su situación de salud que está vulnerable, sin intentar victimizarlo.

La historia del ingeniero Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo (1993-1999) es relevante y conocida en el país, aunque falten algunos datos que tarde o temprano se tendrán que conocer públicamente. Es de la penúltima generación de políticos de la escuela priista; aquella que aún creía que el sistema se podía salvar, ante la avalancha de reclamo social por los rezagos sociales y la falta de espacios de participación real, que daba crecimiento a la oposición.

El legado político de Mario Villanueva Madrid y su ruptura con Ernesto Zedillo

Como político ha sido muy apegado al pueblo del que emana y esa popularidad le ha sido fiel aún después del paso del tiempo. Era un político que no era bien visto por el presidente Ernesto Zedillo, éste con un perfil altamente tecnócrata que despreciaba las prácticas y personajes de aquel priismo que les provocaba malestar.

Ernesto Zedillo y Mario Villanueva eran como el agua y el aceite; hubo un elemento adicional que completó ese coctel: Roberto Hernández, el magnate consentido de Zedillo.

Ernesto Zedillo / Roberto Hernández

Algo pasó por allá en esas esferas, que desató algo personal, una fuerza política y burocrática de facto, que aún mantiene a Mario Villanueva en la cárcel; lo más explicable es que Roberto Hernández, con consentimiento de Zedillo o no, sea la mano que mueva la cuna y opere para que el caso de Mario Villanueva no avance y persista el “que se pudra en la cárcel”.

Sin entrar en detalles de los que ya ha informado el propio ingeniero Mario Villanueva, quienes fueron acusados con él en el mismo caso, han sido absueltos. Incluso, Alcídes Ramón Magaña y Julio César Campos Martínez.

El Congreso del Estado solicitó el indulto al presidente del país y el Senado pidió su libertad y el indulto.

Esto respondió el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a las declaraciones de diputada.

Entre la “muerte súbita” y la batalla legal por la justicia

Hoy su situación es de “muerte súbita”, en cualquier momento activan su regreso a la cárcel, lo que sería una condena de muerte por su edad y estado de salud con múltiples patologías crónico degenerativas.

Además, ya cumplió más de la mitad de su última condena, por lo que tiene derecho al beneficio de una pena no privativa de libertad y la misma libertad condicionada.

Dentro de este contexto judicial Mario Villanueva Madrid pasó su 78 cumpleaños, con una actitud ejemplar: sin quejarse, pero sí reclamando justicia.

Ya no quiere gracia, solo justicia. Por eso decidió no pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum el indulto como sí se lo solicitó a López Obrador. Ya no tiene caso, dice: “voy a seguir intentándolo por mí mismo; estudié derecho en la cárcel y tengo derecho a mi libertad y la voy a seguir peleando”. Feliz cumpleaños, ingeniero Mario. Usted tiene la última palabra.