Liberan al tesorero de Tulum tras su detención en el Aeropuerto de Cancún; presentaría su renuncia

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TULUM.- El tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Aldape, fue puesto en libertad tras permanecer durante varias horas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser detenido el jueves en el Aeropuerto Internacional de Cancún por portar un arma de fuego.

De acuerdo con información difundida, la autoridad federal determinó su liberación una vez concluidas las diligencias correspondientes al caso.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el arma asegurada era de calibre .22, dato que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

La detención ocurrió en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde elementos de la Guardia Nacional localizaron el arma durante una revisión de seguridad y posteriormente pusieron al funcionario a disposición del Ministerio Público Federal.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Tulum no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a lo sucedido.

Sin embargo, trascendió que Vicente Aldape podría presentar su renuncia como tesorero municipal en las próximas horas, derivado de los hechos ocurridos, aunque esta información no ha sido confirmada por la administración municipal.

Aldape retomó la titularidad de la Tesorería Municipal en enero de este año, después de haber ocupado el mismo cargo durante 2023 dentro del gobierno municipal.

Por su parte, las autoridades federales no han informado si el funcionario contaba con autorización vigente para portar el arma de fuego, ni han precisado los fundamentos jurídicos que permitieron su liberación.