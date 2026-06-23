El PAN busca “Defensores de la Patria”

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La última palabra

– Le copia a Morena la figura de “Coordinador de la Defensa…”, igual que el método de selección de “Encuestas”.

– Morena defiende la TRANSFORMACIÓN, el PRI a MÉXICO y el PAN a la PATRIA.

– La 4T y la oposición se adelantan a los tiempos de ley; el INE y Oples se hacen a los desentendidos.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Primero fue Morena, luego el PRI y ahora el PAN utiliza el mismo método adelantado para seleccionar candidatas y candidatos a las 17 gubernaturas. En proceso interno designarán a “Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, informó Jorge Romero Herrera, dirigente nacional panista.

Antes, tanto PRI como PAN copiaron también el método de la consulta para elegir a dichos coordinadores, figura con la que podrán hacer proselitismo adelantado a los tiempos de la ley, burlándola al cambiarle el nombre.

Tanto la 4T como la oposición se adelantan a los tiempos de ley, mientras que el INE y los organismos político electorales locales (Oples) se hacen a los desentendidos.

ESTRATEGIA OBRADORISTA

Otra vez copian la estrategia obradorista de “Coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.

El PRI le llama “Coordinadores de la Defensa de México”.

Además, tanto el morenismo como la oposición en esto sí se parecen: en el uso del método de “Encuesta”, establecido desde los tiempos obradoristas.

PAN y PRI hasta hace unas semanas denunciaban que Morena estaba violando la ley, ya que “Coordinadores de la Defensa…” permite hacer campaña con otro nombre, adelantándose al 2027.

Ante el avance morenista y la exposición pública que han logrado sus aspirantes, ambos partidos de oposición fueron rebasados y ahora tratan de reponer algo de tiempo, copiando la figura electoral de “Coordinador…”

También coinciden en usar el mismo método de elección de “Encuestas” que es el más manipulable por las dirigencias partidistas.

El resultado es que ahora todos violan la ley, primero Morena, después el PRI y ahora el PAN, se adelantan al proceso electoral que comenzará hasta principio de 2027, aunque desde septiembre 2026 el INE marca el arranque formal del proceso, aunque las campañas en la realidad que ya llevan más de un año. Usted tiene la última palabra.