Estados Unidos sanciona a cinco empresas cubanas y a nuera de Raúl Castro

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WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco empresas cubanas vinculadas al conglomerado empresarial militar Gaesa, así como contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del exmandatario cubano Raúl Castro.

La medida fue dada a conocer por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que las compañías sancionadas forman parte de la estructura económica que sostiene al gobierno cubano.

Entre las empresas incluidas se encuentra la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, considerada la principal siderúrgica de Cuba. También fueron sancionadas Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional y Geominera.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rafin y el Banco Financiero Internacional operan como entidades financieras ligadas a Gaesa y participan en movimientos de recursos en representación del gobierno cubano.

Rubio afirmó que Gaesa continúa funcionando como el principal brazo financiero del aparato estatal y de seguridad de Cuba, por lo que Washington busca limitar su capacidad de operación mediante estas restricciones.

Las nuevas sanciones se suman a las impuestas el pasado 5 de junio contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y varios integrantes de la familia Castro. Entre ellos figura Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y esposo de Annalie Lilliam Rueda Cardero, quien ahora también fue incluida en la lista de personas sancionadas.

Como consecuencia de estas medidas, las empresas y personas señaladas no podrán realizar operaciones económicas con ciudadanos o entidades estadounidenses. Además, cualquier activo o propiedad que mantengan en territorio estadounidense quedará bloqueado.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, tuvo un papel relevante en las negociaciones que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015. Sin embargo, la actual administración estadounidense ha endurecido nuevamente las restricciones contra funcionarios, familiares y empresas vinculadas al gobierno cubano.