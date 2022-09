Emilio Osorio revela que sufrió bullying por culpa de su madre, Niurka Marcos

Comparte esta Noticia

El actor y cantante de 19 años de edad, Emilio Osorio, hijo del productor de televisión Juan Osorio y la vedette, actriz y cantante cubana Niurka Marcos, en un entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que sufrió bullying por culpa de su madre.

El joven actor señaló que él se encontraba por entrar a la secundaria y el bullying se derivó debido a que su madre Niurka, protagonizó la portada de la revista para adultos Playboy, pero nunca ha sido un hombre violento y solo se limitó a palabras.

“Yo siempre contesto ‘Chance y mi mamá se toma fotos así porque está orgullosa de su cuerpo’, esa es mi forma de defenderme, nunca me he peleado. Se sufre pero no me voy a poner al tiro, pero mi mamá me enseñó que es normal, pero si gracias a eso mi mamá pude vivir bien y comprarme lo que quiera, está bien”, dijo el cantante de 19 años de edad con respecto a las portadas que ha hecho Niurka.

Por otro lado, reveló que de su padre, Juan Osorio, ha aprendido mucho respeto, disciplina y carácter, “Eso lo aprendí en los últimos dos años porque yo si era de achicarme”, pero con su madre Niurka Marcos, es más de llorar, sentimiento y libertad, y agregó que fue hasta hace unos días que sintió que por fin cortó sus alas.

Por último, señaló que Niurka es una gran mamá, “Como hijo nunca me tocó ver una pelea de mis papás o un enfrentamiento en el cual los dos se faltaron el respeto, no dudo que haya pasado, pero mi mamá se encargó de que nunca viera eso, es una gran mamá”, dijo Emilio Marcos.