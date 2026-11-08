Emiten alerta en Isla Mujeres por yate que salió de Cuba rumbo a México con tres personas a bordo

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Foto de archivo

ISLA MUJERES.- La Capitanía de Puerto de Isla Mujeres emitió una alerta para localizar al yate “LEEMAR”, que zarpó de Cuba rumbo a México con tres personas a bordo. Al difundirse el aviso, el 7 de noviembre, la autoridad marítima aún no tenía reporte de su llegada al puerto de destino.

La embarcación salió de la Marina Hemingway durante la madrugada del 6 de noviembre. Es un yate blanco tipo Sea Ray Sundancer, de entre 45 y 50 pies de eslora. A bordo viajaban el capitán Miguel Castro Gómez, Valdemar Morales y Adrián Jacobo, identificados en el aviso de la Capitanía.

Ante la falta de un reporte de llegada, la autoridad pidió a pescadores, navegantes y prestadores de servicios náuticos que operan en aguas de Quintana Roo informar de inmediato si avistan una embarcación con esas características.

La Capitanía también solicitó comunicar cualquier dato sobre el recorrido del “LEEMAR” o su posible llegada a otro puerto de la región. El aviso no precisó dónde fue vista por última vez la embarcación después de zarpar.