Con 25 nuevos pozos, Mara Lezama impulsa el abasto de agua en Cozumel

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- Para garantizar el abasto de agua potable a las familias de Cozumel y responder al crecimiento de la población y de la actividad turística, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la puesta en operación de 17 pozos, de un total de 25 construidos en la zona de captación. Los restantes ocho se incorporarán el jueves venidero.

Actualmente, Cozumel cuenta con 134 pozos en operación, con la incorporación de los 25 nuevos pozos, la infraestructura incrementará la capacidad de abastecimiento de agua potable para las familias de la isla.

A través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los trabajos incluyen la perforación de pozos a una profundidad de 15 metros, instalación de equipos de bombeo sumergibles, líneas de conducción hidráulica, adecuaciones eléctricas y sistemas de control para garantizar su funcionamiento.

“Esta obra responde a una petición de muchos años de las familias cozumeleñas. Cada pozo representa más agua para los hogares, más bienestar y mejores condiciones para el futuro de Cozumel, porque el dinero del pueblo regresa al pueblo con más agua potable”, citó Mara Lezama.

La gobernadora estuvo acompañada del presidente municipal José Luis Chacón.