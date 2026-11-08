Madres buscadoras mantienen bloqueo en Cancún y denuncian presuntas represalias contra su abogada

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CANCÚN.- Madres Buscadoras de Quintana Roo y el Colectivo Femenil Xtabay mantuvieron por segundo día el bloqueo en el kilómetro cero del bulevar Kukulcán, principal acceso a la Zona Hotelera de Cancún. Las manifestantes exigieron avances en las investigaciones de personas desaparecidas y denunciaron lo que consideran represalias judiciales contra su abogada, Ariadne Song.

La protesta comenzó la noche del viernes 6 de noviembre, a la altura del cruce de las avenidas Cobá y Bonampak. Los colectivos instalaron un campamento y colocaron llantas y lonas para cerrar el paso vehicular. El bloqueo continuó la mañana del domingo y generó afectaciones a la circulación.

Las manifestantes señalaron que las mesas de trabajo con las autoridades no se han traducido en avances en los expedientes ni en el cumplimiento de los acuerdos. También denunciaron retrasos, trabas burocráticas y presuntas omisiones en la atención de los casos, por lo que exigieron respuestas a la Fiscalía General del Estado.

El otro reclamo se centró en una denuncia promovida por una jueza contra Ariadne Song por presunta violencia política de género. Los colectivos sostuvieron que el procedimiento busca inhabilitar a la abogada y lo calificaron como una represalia por señalar deficiencias en la actuación de las autoridades.

Las manifestantes anunciaron que permanecerían en el lugar hasta dialogar con las autoridades. Durante el cierre, elementos de Tránsito y de la Policía Municipal acudieron al cruce y recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para ingresar al bulevar Kukulcán.