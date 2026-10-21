Lydia Cacho denuncia suspensión de careo con Mario Marín y cuestiona fallas técnicas del juzgado

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CANCÚN.- La periodista Lydia Cacho Ribeiro denunció la suspensión de la audiencia de careo con el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, prevista para el martes 20 de octubre, después de que su equipo jurídico solicitara permitir el acceso de medios de comunicación.

En un video difundido en redes sociales, Cacho señaló que el juzgado atribuyó el aplazamiento a problemas técnicos en la plataforma de videoconferencia, explicación que cuestionó por las circunstancias en que ocurrieron las fallas.

Según su relato, horas antes del procedimiento sus abogados pidieron que periodistas pudieran presenciarlo, al considerar que la publicidad y la transparencia eran fundamentales en un caso relacionado con presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

La comunicadora afirmó que las dificultades comenzaron cuando representantes de los medios y otras personas intentaron conectarse. Primero recibió información sobre una interrupción del suministro eléctrico y después le notificaron problemas con el sistema de comunicación del juzgado.

“Se les cayó el sistema”, expresó al poner en duda los motivos de la suspensión.

Cacho explicó que tanto ella como sus abogados se habían preparado profesional y emocionalmente para el encuentro judicial con Marín, a quien acusa de ordenar su detención ilegal y tortura en diciembre de 2005, después de publicar investigaciones sobre una red de explotación sexual infantil.

Durante su mensaje, sostuvo que el exmandatario habría movilizado a 34 servidores públicos para ejecutar esos actos. Aseguró que su defensa presentó elementos ante juzgados federales y locales de Quintana Roo para sustentar los señalamientos.

“Demostramos ante todos los juzgados federales y locales de Quintana Roo, a través de mis abogadas y abogados, que Mario Marín movilizó a 34 servidores públicos para poder lograr mi arresto ilegal y mi tortura”, manifestó.

La periodista consideró que, por la gravedad de las acusaciones, el exgobernador no debería abandonar la prisión preventiva. Sus declaraciones corresponden a su postura dentro del proceso judicial.

También lamentó que el aplazamiento constituyera un nuevo obstáculo en su búsqueda de justicia y defendió la presencia de periodistas para documentar el procedimiento e informar a la sociedad sobre las denuncias de detención ilegal, tortura y abuso de autoridad.

Hasta el momento de la información disponible, no se había anunciado una nueva fecha para el careo ni una postura del juzgado sobre los cuestionamientos de Cacho respecto de las fallas técnicas.