Protección Civil emite alerta en seis Estados por robo de cilindro con gas cloro en Morelia

MORELIA.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un alertamiento a los cuerpos de emergencia de seis Estados del país tras el robo de un cilindro que contiene gas cloro en el municipio de Morelia, Michoacán, debido al riesgo que representa para la salud y la seguridad de la población.

En un comunicado, la dependencia informó que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se notificó a las unidades estatales de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, con el fin de que implementen acciones preventivas y refuercen la vigilancia ante la posible localización del cilindro en esas entidades.

El equipo fue sustraído del pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, en la capital michoacana. De acuerdo con la SSPC, el cilindro tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio, se utiliza en el proceso de potabilización del agua y cuenta con el número de serie 7107830Y. Al momento del robo, contenía aproximadamente 50 por ciento de su capacidad total.

Para localizar el cilindro, las autoridades pusieron en marcha un operativo que incluye recorridos de policías estatales y municipales en chatarreras, terrenos baldíos y establecimientos donde pudiera comercializarse el producto o el material del recipiente. Además, con apoyo de la Guardia Nacional, se realizan revisiones en carreteras que cruzan la entidad.

La SSPC también informó que se notificó por correo electrónico a las unidades de Protección Civil de los estados alertados y que, a través de medios de comunicación y redes sociales, se difunden las características del cilindro, así como los números telefónicos de emergencia.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a no manipular el cilindro en caso de localizarlo, alejarse de inmediato y dar aviso a las autoridades. El hallazgo puede reportarse al 911, al 443 369 7221 de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, o a los números 443 277 0089 y 443 230 1578, correspondientes a responsables del área de cloración y potabilización del organismo operador de agua.