Gobierno de Playa del Carmen promueve la vinculación con el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico

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PLAYA DEL CARMEN.- En cumplimiento a la instrucción de la presidenta municipal Estefanía Mercado, de fortalecer la economía local y generar mayores oportunidades laborales para las y los playenses, la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones llevó a cabo la Reunión Anual de Directores de Recursos Humanos, un espacio de diálogo y vinculación con representantes del sector empresarial.

Al respecto, la titular de la dependencia, Estefanía Hernández Flores, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el gobierno y las empresas para conocer las necesidades del mercado laboral, facilitar la vinculación entre empleadores y buscadores de trabajo, y promover condiciones que favorezcan la estabilidad del empleo.

En el encuentro participaron el director de Empleo, Daniel Bellamy, y la coordinadora de Ferias de Empleo y Pase Playense, Mariana Pérez, quienes, junto con representantes de empresas de distintos sectores productivos, intercambiaron propuestas para fortalecer las estrategias de contratación y consolidar mecanismos de colaboración que respondan a las necesidades actuales de la economía local.

La reunión contó con la participación de representantes de empresas como Hotel Devossion, The Royal Haciendas, Embotelladora Bepensa, Bahía Príncipe, Mobility ADO, Tiendas Chedraui, Grand Palladium, Gas Tomza, GoMart, Catalonia, Paradisíaco, DAC, Aceite Patrona, Hostel Che, Grupo Tergia (Z Gas), Farmacias Unión, Aguakan, Barceló, Boston’s Pizza, Inbursa y OXXO, entre otras organizaciones del sector empresarial.

Durante la jornada se establecieron líneas de trabajo enfocadas en tres objetivos prioritarios: identificar con mayor precisión las necesidades de contratación de las empresas; impulsar una plataforma unificada que permita definir mejor los perfiles laborales y facilitar la vinculación de talento; y promover acciones para reducir la rotación de personal y fomentar entornos laborales que consideren el bienestar y la salud mental de las y los trabajadores.

Estefanía Hernández subrayó que la colaboración con el sector empresarial es fundamental para avanzar hacia un mercado laboral más eficiente, incluyente y competitivo, en el que las necesidades de las empresas encuentren respuesta en las capacidades del talento local.

Asimismo, señaló que estas acciones se alinean con la visión de la presidenta municipal Estefanía Mercado, de impulsar el desarrollo económico de Playa del Carmen mediante la coordinación institucional, el fortalecimiento de las empresas y la generación de oportunidades para la población.

El Gobierno de Playa del Carmen reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con el sector productivo para construir estrategias conjuntas que fortalezcan el empleo, la competitividad y el bienestar de las familias del municipio.