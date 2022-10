Influencer que no quería trabajar consiguió empleo: le pagan 500 dólares por llorar.

Comparte esta Noticia

En redes sociales se han expuesto a diversos influencers por pedir cosas gratis, como viajes, comida o ropa; sin embargo, una joven argentina fue criticada por ir a los extremos e implorar que sus seguidores la mantuvieran debido a que no le gustaba trabajar.

Entre lágrimas, la joven llamada Nahir Lorenzett hizo un llamado a la “solidaridad” debido a que afirmó no haber nacido para laborar, de tal forma que su video se volvió viral al ser visto por más de 20 millones de personas.

“Por favor, yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, fue lo que comentó en su clip.

Su declaración hizo que las personas en redes sociales se dividieran, pues mientras algunos se identificaban con ella y su sentir, otros, la criticaron por pedir sin pena alguna dinero para vivir.

Incluso, esto hizo que fuera entrevistada por diversos medios locales y además uno de sus fans le hizo su propia canción, la cual usó de base su mensaje donde expresaba que deseaba ser mantenida.

En adelante, la joven ganó una fuerte cantidad de seguidores en su cuenta de TikTok @asadodefasouwu, y pidió disculpas si en algún momento llegó a ofender a alguien con sus declaraciones acerca del trabajo.

“Hola chicos y chicas, quiero pedir disculpas públicas a toda la gente que sintió que yo me estaba burlando de la gente que trabaja. Me pareció como que le estaba faltando el respeto a los demás y decidí que voy a empezar a trabajar dentro de mis posibilidades y lo que podía hacer. Para cumplir mi sueño tengo que hacer cosas que no me gustan para ganar el dinero, así que decidí que voy a ser influencer, voy a ser youtuber, a ser tiktoker, pero voy a reforzar y tratar de dar un mensaje consiente a la sociedad, pero para eso necesito comprarme un Iphone. Próximamente dejaré mis datos para recibir transferencias y habrá beneficios para todos los que me apoyen”.

Por segunda ocasión Nahir Lorenzett, fue criticada, ya que algunos consideraron que comprarse un iPhone no era necesario y solo estaba tratando de aprovecharse de los demás.

“Sos increíble,.no sé si enojarme o reírme porque pides dinero para in iPhone que seguro no necesitas”, “Yo también necesito un Iphone…. Porfavor y eso que trabajo y trabajo”, “Al principio pensé que era en serio luego me dio risa”, “‘¿Cómo se atreve a pedir un celular nuevo y decir que es indispensable para ella?” o “Continúa pidiendo dinero, qué horror”, son algunas de las opiniones.

Para sorpresa de todos, la joven tiktoker confesó en un ‘history time’ el pasado 22 de octubre, todo lo que le pasó después de que se volviera viral. Explicó que lo que más le preguntan es si estaba llorando de verdad en su video donde expresa que no le gusta trabajar, a lo cual contestó que “es un chiste, pero si querían no era chiste”.

Dejó en claro que no vive de las redes sociales porque es muy difícil y su ingreso proviene de los streamings que hace en la plataforma Twitch, pues aunque era antes youtuber, lo dejó porque “no le iba bien”.

Por último, reveló que consiguió un trabajo fuera de lo común, el cual le permitió conseguir el iPhone que tanto deseaba.

“De repente me surgió como una propuesta laboral muy extraña. En una clínica de Uruguay me pagaron para que hiciera una publicidad llorando. Tipo, en vez de decir ‘necesito alguien que me mantenga’ tenía que decir ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo y me pagaron 500 dólares por eso y me compré un iPhone, estoy esperando que me llegue”.

Los interneutas opinaron que sus ganancias fueron mal invertidas y además, una gran parte la felicitó porque logró obtener lo que deseaba de manera casi inmediata.

Hasta el momento Nahir Lorenzett no ha revelado si seguirá realizando este tipo de trabajos para empresas que se lo pidan o se enfocará unicamente en Twitch. ¿Tú que piensas acerca de su historia? Dinos en los comentarios.