Estados Unidos decomisa 138 armas que presuntamente serían traficadas a México

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CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre el decomiso de 138 armas de fuego que presuntamente serían traficadas de manera ilegal hacia territorio mexicano, como resultado de una operación encubierta realizada en Carolina del Norte.

A través de sus redes sociales, el diplomático explicó que el operativo permitió desarticular un intento de envío de armamento con destino a México y destacó que la acción forma parte de los esfuerzos para frenar el tráfico ilícito de armas.

Entre el arsenal asegurado se encontraban pistolas, fusiles, escopetas, subfusiles, municiones de distintos calibres y dos rifles Barrett calibre .50, considerados armas de alto poder.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Johnson, el cargamento incluía fusiles tipo AR-15, pistolas Glock, revólveres y diverso material balístico que, presuntamente, sería introducido de manera ilegal al país.

El embajador subrayó que el aseguramiento fue posible gracias al trabajo conjunto de las autoridades estadounidenses encargadas de investigar este tipo de delitos y a las labores de inteligencia desarrolladas durante la operación.

Asimismo, señaló que impedir el ingreso de este armamento contribuye a reducir los riesgos para la seguridad en ambos lados de la frontera.

“Cada arma asegurada representa un riesgo menos para nuestras comunidades y fortalece la seguridad de ambos países”, expresó.

Johnson afirmó que este operativo refleja el compromiso del gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas y evitar que este tipo de equipo llegue a manos de organizaciones criminales.

Entre las armas decomisadas destacan dos rifles Barrett calibre .50, un tipo de fusil de largo alcance que ha sido relacionado en diversas ocasiones con grupos del crimen organizado en México debido a su capacidad para perforar blindajes y alcanzar objetivos a grandes distancias.

El combate al tráfico de este tipo de armamento ha sido uno de los ejes de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.