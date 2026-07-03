Sheinbaum asegura que el auto Olinia ya genera interés entre gobiernos y ciudadanos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto del vehículo eléctrico mexicano Olinia ha despertado un amplio interés tanto entre la población como en distintos gobiernos, luego de su presentación oficial el pasado 7 de junio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el prototipo fue bien recibido y afirmó que existe una alta demanda, aunque reconoció que el proyecto aún enfrenta la etapa de producción antes de llegar al mercado.

“Sí hay mucha demanda, no solo de gobiernos, sino también de la gente a la que le gustó el vehículo”, expresó.

Sheinbaum explicó que uno de los objetivos es incorporar inversión privada al desarrollo del proyecto para aprovechar la experiencia de empresas que ya fabrican automóviles en México y cuentan con redes de distribución consolidadas.

Indicó que este esquema permitiría fortalecer la fabricación y facilitar la comercialización de los vehículos una vez que inicie la producción.

“Ahora estamos en la fase de producción; el objetivo es que haya una inversión mixta que no solo sea un vehículo producido por el Estado mexicano, sino que también haya inversión de otras empresas que tienen la facilidad de tener agencias de distribución y que ya fabrican algunos vehículos”, comentó.

La presidenta añadió que otro de los retos será adecuar la normativa vigente para permitir la circulación de vehículos eléctricos de dimensiones reducidas, categoría en la que se encuentra Olinia.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno federal, la producción del automóvil está prevista para iniciar durante el verano de 2027, con el objetivo de comenzar su comercialización ese mismo año.

Las autoridades estiman que el 50 por ciento de los componentes del vehículo serán de fabricación nacional, mientras que el resto continuará dependiendo de proveedores internacionales de países como China, Estados Unidos, India y Alemania.

El modelo semiurbano tendrá un precio inicial de aproximadamente 150 mil pesos, aunque el costo variará de acuerdo con el nivel de equipamiento elegido por los compradores.

Durante la presentación del proyecto, Roberto Capuano, director de Olinia, informó que la meta es elevar el contenido nacional hasta alcanzar el 75 por ciento para el año 2030.

El primer modelo dado a conocer cuenta con capacidad para seis pasajeros, una autonomía superior a los 100 kilómetros y características diseñadas para desplazarse en zonas urbanas y superar pendientes.

Al presentar el proyecto el pasado 7 de junio, Sheinbaum afirmó que Olinia representa el inicio de un nuevo ecosistema de innovación para la industria automotriz nacional.