Policía Cibernética detecta hasta 400 perfiles fraudulentos en Quintana Roo

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CHETUMAL.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que la Policía Cibernética mantiene bajo vigilancia entre 350 y 400 perfiles y páginas digitales identificadas por su presunta participación en actividades delictivas como fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing y extorsiones.

El titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, explicó que el crecimiento del uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería ha sido aprovechado por grupos delictivos para desarrollar nuevas modalidades de engaño que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones.

De acuerdo con el funcionario, una de las prácticas más frecuentes consiste en la creación de perfiles falsos que suplantan la identidad de familiares, amigos, comercios, empresas o dependencias gubernamentales para generar confianza entre las víctimas y obtener beneficios económicos.

Los delincuentes utilizan estas cuentas para solicitar depósitos bancarios, ofrecer productos inexistentes, obtener información personal o realizar extorsiones mediante llamadas y mensajes engañosos.

Gómez Torres señaló que el phishing continúa siendo una de las principales amenazas digitales. Esta modalidad se basa en el envío de enlaces o mensajes falsos que aparentan provenir de bancos o empresas reconocidas con el objetivo de obtener contraseñas, datos financieros e información confidencial.

Además, indicó que muchas de estas cuentas fraudulentas operan simultáneamente en distintos municipios de Quintana Roo y emplean herramientas tecnológicas para ampliar el alcance de sus actividades ilícitas, lo que obliga a fortalecer las labores de monitoreo y rastreo digital.

Ante este panorama, el secretario exhortó a la población a verificar cualquier solicitud de dinero o información personal recibida a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería.

También recomendó evitar compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, así como confirmar directamente con familiares, empresas o instituciones la autenticidad de mensajes sospechosos antes de realizar depósitos o proporcionar información sensible.