Estados Unidos suspende actividades oficiales en Michoacán por amenaza contra intereses estadounidenses

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MICHOACÁN.- El gobierno de Estados Unidos suspendió este miércoles todas sus actividades oficiales en Michoacán tras detectar una amenaza contra intereses estadounidenses, informó la Misión de Estados Unidos en México mediante una alerta de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la naturaleza del riesgo ni el tiempo que permanecerá vigente la medida.

En el aviso, la representación diplomática confirmó que la suspensión entró en vigor el 5 de agosto y recordó que el Departamento de Estado mantiene a Michoacán bajo una alerta de viaje nivel 4, la clasificación de mayor riesgo, por lo que recomienda a sus ciudadanos no viajar a la entidad.

Como parte de las medidas preventivas, la embajada exhortó a los estadounidenses a mantenerse informados a través de medios locales, comunicar su ubicación a familiares y amigos, registrarse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), llamar al 911 en caso de emergencia y solicitar apoyo consular si fuera necesario.

La decisión se produce apenas dos días después de que la representación diplomática emitiera otra alerta por el incremento de hechos violentos y bloqueos carreteros en distintas zonas de Michoacán. En ese momento recomendó evitar áreas con operativos de seguridad, reducir los desplazamientos y permanecer atentos a la evolución de la situación.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha aclarado si la suspensión de actividades anunciada este miércoles está relacionada con esos episodios de violencia recientes o si obedece a una amenaza distinta, por lo que la alerta permanece sin mayores detalles sobre su origen o alcance.