Crisis económica obliga al cierre de más de 25 comercios en Chetumal; ventas siguen por debajo del 35%

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CHETUMAL.- La prolongada desaceleración económica continúa afectando al comercio organizado de Chetumal, donde más de 25 establecimientos afiliados a la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios han cerrado de manera definitiva en lo que va del año por la falta de ingresos para cubrir sus costos de operación.

El presidente de la organización, César Antonio Iuit, advirtió que el panorama para los pequeños negocios sigue siendo crítico, ya que durante la actual temporada vacacional de verano las ventas apenas alcanzan entre 30 y 35 por ciento de lo esperado, un nivel insuficiente para cubrir gastos como renta, nómina, energía eléctrica, agua, impuestos e insumos.

El dirigente explicó que únicamente las papelerías y negocios relacionados con la venta de útiles escolares han registrado un ligero repunte por el próximo regreso a clases, mientras que restaurantes y establecimientos dedicados a la preparación de alimentos continúan enfrentando una baja demanda.

Negocios dependen de temporadas

Iuit afirmó que la economía de la capital del estado se ha vuelto altamente estacional, pues muchos comercios solo logran obtener ingresos significativos durante fechas específicas, como el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de Muertos o los periodos vacacionales.

Fuera de esas temporadas, dijo, la actividad comercial se mantiene deprimida, lo que dificulta la recuperación financiera de los negocios.

Deudas limitan acceso a créditos

El representante empresarial reveló que la situación financiera de los comerciantes también se refleja en su historial crediticio. De los aproximadamente 200 afiliados a la organización, alrededor de 180 se encuentran en cartera vencida, condición que les impide acceder a nuevos financiamientos para mantener o ampliar sus negocios.

Quienes aún conservan un buen historial crediticio recurren a programas de financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, con préstamos de entre 35 mil y 70 mil pesos, aunque el pago de esos créditos representa un desafío debido a la falta de liquidez.

En contraste, los empresarios con problemas financieros han tenido que recurrir a préstamos informales con tasas elevadas para evitar el cierre definitivo de sus establecimientos.

Barrio Mágico no resolverá el problema

Respecto al proyecto Barrio Mágico, Iuit consideró que podría generar beneficios únicamente para los comercios ubicados dentro del perímetro del Centro Histórico que será intervenido.

Sin embargo, advirtió que la estrategia no resolverá la crisis económica que enfrenta la ciudad, ya que la mayoría de los negocios se ubican en colonias alejadas del primer cuadro y continuarán enfrentando las mismas dificultades mientras no existan políticas de reactivación económica con un alcance más amplio.

El dirigente concluyó que, aunque las obras de infraestructura pueden generar un impacto positivo en algunos sectores, la recuperación del comercio local dependerá de medidas que impulsen el consumo y mejoren las condiciones económicas de toda la capital del estado.