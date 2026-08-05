Movimiento Ciudadano competirá sin alianzas en Quintana Roo en 2027; abrirá la mitad de sus candidaturas a ciudadanos

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CANCÚN.- Movimiento Ciudadano competirá sin alianzas en las elecciones de 2027, tanto en Quintana Roo como a nivel nacional, aseguró Joaquín González Castro, recién nombrado coordinador de la Comisión Operativa Provisional del partido en el estado.

En entrevista radiofónica, el dirigente afirmó que la estrategia será mantener la identidad del partido y consolidarlo como una opción política independiente, por lo que descartó la posibilidad de coaliciones, ya sean totales o parciales.

“Creo que en 2027 no va a haber coalición, ni total ni parcial, entre Movimiento Ciudadano y otros partidos, tanto en Quintana Roo como a nivel nacional”, sostuvo.

Como parte de la preparación para el próximo proceso electoral, adelantó que alrededor del 50 por ciento de las candidaturas serán destinadas a ciudadanos sin militancia partidista, con el propósito de atraer nuevos perfiles y ampliar la participación social.

“Si quieren servir a su comunidad desde una diputación o una presidencia municipal, aquí hay oportunidades”, expresó.

Respecto a las versiones sobre un posible regreso del regidor y excandidato a la alcaldía de Tulum, Jorge Portilla Manica, a Morena, González Castro afirmó que nunca lo consideró plenamente identificado con Movimiento Ciudadano y aseguró que, en los hechos, ya no forma parte del proyecto político del partido.

“La verdad es que nunca lo vi totalmente resuelto en Movimiento Ciudadano. Yo ya no lo veo aquí; creo que está en otro partido”, comentó, al precisar que no pretende intervenir en las decisiones internas de otras fuerzas políticas.

El nuevo dirigente señaló que todos los cuadros de Movimiento Ciudadano tendrán oportunidad de participar en la contienda de 2027 y confió en que la estrategia también permita fortalecer al partido rumbo a la elección presidencial de 2030.

En ese sentido, consideró que el desgaste natural del ejercicio de gobierno podría modificar el escenario político nacional y abrir mayores oportunidades para la fuerza naranja.

Sobre la línea política que imprimirá a la dirigencia estatal, González Castro afirmó que impulsará una oposición crítica, basada en propuestas y diálogo, evitando la confrontación permanente o las descalificaciones contra otras fuerzas políticas.

“No vamos a entrar en la calumnia, la difamación o la descalificación. Tampoco vamos a repetir calificativos como ‘narcogobierno’”, afirmó.

Finalmente, reconoció el trabajo realizado por su antecesor, el diputado local José Luis Pech Várguez, a quien calificó como uno de los políticos con mayor preparación en Quintana Roo, y aseguró que buscará dar continuidad al fortalecimiento del partido de cara a los próximos procesos electorales.