Estefanía Mercado fortalece la economía familiar con entrega de 3 mil 600 paquetes del programa “Playa Llena, Corazón Contento”

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de la estrategia permanente de justicia social y apoyo a la economía de los hogares, la presidenta municipal Estefanía Mercado entregó este jueves paquetes alimentarios del programa “Playa Llena, Corazón Contento”, en beneficio de 3 mil 600 familias playenses.

Acompañada por el presidente honorario del Sistema DIF municipal, Eduardo Asencio, la alcaldesa entregó, de manera simbólica, los primeros apoyos en el gimnasio de box de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, donde reiteró que su gobierno trabaja para que el bienestar llegue de manera directa a quienes más lo necesitan.

“Este programa nació para apoyar a las familias en su economía y para demostrar que cuando los recursos se administran con honestidad alcanzan para transformar vidas. En Playa del Carmen el bienestar no es un discurso, es una realidad que llega casa por casa”, expresó.

Estefanía Mercado subrayó que “Playa Llena, Corazón Contento” representa un compromiso permanente con las familias playenses y forma parte de una política social que coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Nuestro compromiso es claro: ninguna familia se queda atrás. Vamos a seguir construyendo un gobierno cercano, humanista y que responda con hechos a las necesidades de la gente”, afirmó.

La Presidenta Municipal convivió con las y los beneficiarios y refrendó que la entrega mensual y gratuita de los paquetes alimentarios continuará realizándose con transparencia, sin intermediarios y con un enfoque de justicia social.

En el evento, el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat, destacó que “Playa Llena, Corazón Contento” se ha consolidado como uno de los programas sociales de mayor impacto del Gobierno Municipal, al representar un respaldo directo para la economía de miles de hogares y fortalecer la construcción de un Playa del Carmen más justo, solidario e incluyente.

Con esta entrega, el Gobierno de Playa del Carmen alcanzó más de 12 mil despensas, un avance significativo hacia la meta de 18 mil apoyos alimentarios previstos para esta tercera etapa del programa, consolidando una estrategia que fortalece la seguridad alimentaria y mejora la calidad de vida de las familias playenses.

A través de esta estrategia, el gobierno encabezado por Estefanía Mercado reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas con sentido humano, garantizando que el bienestar llegue de manera directa, transparente y sin intermediarios a todos los rincones del municipio.