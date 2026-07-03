Reconoce Mara Lezama a José María Morelos como pilar del desarrollo agrícola y cultural del estado en su 79 aniversario

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JOSÉ MARÍA MORELOS.- En el marco del 79 aniversario de la fundación del municipio de José María Morelos, antes Kilómetro 50, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el papel histórico que esta región ha desempeñado en el desarrollo de Quintana Roo, al consolidarse como el principal productor agrícola del estado y un referente en la preservación de la cultura maya.

Durante la Cuarta Sesión Pública y Solemne de Cabildo con motivo de esta conmemoración, encabezada por el presidente municipal Erik Borges Yam, la Gobernadora afirmó que “Si la historia de Quintana Roo no puede entenderse sin José María Morelos, tampoco puede pensarse en el futuro del estado sin la fuerza de su campo, la riqueza de sus comunidades mayas y el trabajo de una sociedad que durante 79 años ha demostrado que las mejores cosechas comienzan sembrando compromisos con la tierra y cumpliendo con su gente”.

Acompañada por integrantes del Cabildo y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Mara Lezama reconoció a las mujeres y hombres que, generación tras generación, han convertido al campo en el motor económico de la región y han transmitido los conocimientos agrícolas, la lengua y las tradiciones mayas como parte del patrimonio cultural de Quintana Roo.

La Gobernadora subrayó que, aunque Quintana Roo vive una etapa de transformación con nuevas oportunidades de desarrollo, el progreso también depende de quienes producen alimentos, cuidan la tierra y mantienen unidas a sus comunidades, por lo que reiteró que el fortalecimiento del campo continuará siendo una prioridad de este gobierno diferente, humanista con corazón feminista.

En ese sentido, destacó que su gobierno trabaja todos los días junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación mediante apoyos al sector agropecuario, infraestructura productiva, respaldo a artesanas y artesanos, así como programas dirigidos a las comunidades mayas, programas sociales a través del DIF que encabeza la presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa.

Mara Lezama señaló que José María Morelos, reconocido como el “Granero del Estado”, cuenta con las condiciones para mantener un papel estratégico en el futuro de Quintana Roo, gracias a la experiencia de sus productores, la riqueza de su tierra y la capacidad de organización de sus comunidades.

Durante la sesión solemne el ex presidente municipal Ismael Gómez Tox leyó una reseña histórica desde su origen como Kilómetro 50 y posteriormente se proyectó un vídeo que reforzó su exposición.

El presidente municipal Borges Yam expuso que la historia de José María Morelos ha sido escrita con el trabajo incansable de campesinos, apicultores, maestros, comerciantes, artesanos, emprendedores, servidores públicos y miles de familias que encontraron en esta tierra un hogar y una oportunidad para salir adelante.

Por ello, hizo un llamado a honrar esta historia trabajando con responsabilidad por el futuro, que el ejemplo de los fundadores siga inspirando para enfrentar los nuevos desafíos con unidad, respeto y amor por esta tierra.

También estuvieron en esta sesión solemne el diputado José María Chacón Chablé, en representación de la XVIII Legislatura; el magistrado Francisco Javier Reyes Hernández, en representación del Tribunal Superior de Justicia, y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.