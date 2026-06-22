Estefanía Mercado inaugura la tienda “Hecho en Playa” en la estación del Tren Maya

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado inauguró la tienda “Hecho en Playa”, en la estación del Tren Maya, con la finalidad de fortalecer la economía local, impulsar a productores, artesanos y emprendedores, y proyectar la identidad de Playa del Carmen ante visitantes nacionales e internacionales.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que este proyecto representa mucho más que la apertura de un establecimiento comercial, ya que constituye una plataforma para generar oportunidades y reconocer el talento de quienes, con creatividad, trabajo y perseverancia, contribuyen diariamente al desarrollo económico del municipio.

“Hoy es un día muy especial porque estamos inaugurando una plataforma para nuestra gente. Una plataforma para que el talento de Playa del Carmen tenga más oportunidades y para que quienes trabajan todos los días con sus manos, con su creatividad y con su esfuerzo puedan mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer”, expresó.

Estefanía Mercado señaló que detrás de cada producto exhibido existe una historia de esfuerzo, de familias que apostaron por salir adelante y de emprendedores que comenzaron desde pequeños talleres, cocinas o espacios comunitarios con el sueño de que más personas conocieran su trabajo.

“Este espacio es de ustedes. Esta tienda existe gracias a quienes nunca se rindieron, gracias a quienes siguen apostando por Playa del Carmen y gracias a quienes demuestran todos los días que el talento local puede competir con cualquiera cuando se tiene una oportunidad”, afirmó.

La presidenta municipal subrayó que la tienda también contribuye a potenciar el impacto social y económico del Tren Maya, al convertirse en una ventana para que los visitantes conozcan la riqueza cultural, artesanal y productiva del municipio.

“Queremos que quienes lleguen a Playa del Carmen no se lleven solamente una fotografía o un recuerdo, queremos que se lleven una parte de lo que realmente somos, que conozcan el trabajo de nuestras artesanas, productores y emprendedores, porque Playa del Carmen es mucho más que sus playas. ¡Playa del Carmen es su gente!”, destacó.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, por impulsar proyectos que generan oportunidades de desarrollo para las comunidades y fortalecen la infraestructura estratégica del sureste mexicano.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, informó que actualmente más de 171 marcas forman parte de la estrategia “Hecho en Playa” y destacó que este nuevo espacio permitirá a más de 30 productores, artesanos y emprendedores exhibir y comercializar sus productos sin costo alguno, garantizando que las ganancias beneficien directamente a quienes los elaboran.

Asimismo, reiteró que la tienda se convertirá en una plataforma permanente para impulsar el talento local, fortalecer la economía de las familias playenses y acercar la riqueza cultural y productiva del municipio a los miles de visitantes que llegan diariamente a Playa del Carmen.

A la inauguración de la tienda “Hecho en Playa” asistieron representantes del sector artesanal, productoras, productores, emprendedoras y emprendedores locales, así como integrantes del Cabildo y servidores públicos municipales.

Entre los asistentes destacaron Eduardo Asencio, presidente honorario del Sistema DIF Playa del Carmen; Guillermo Brahms González, tesorero municipal; y el teniente Nelson Cabrera, gerente de Operaciones de la Estación del Tren Maya en Playa del Carmen, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a fortalecer la economía local y promover el talento playense.

Con la apertura de “Hecho en Playa”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el consumo local, fortalecer el emprendimiento y generar nuevas oportunidades de crecimiento para las y los productores que dan identidad y dinamismo a la economía de Playa del Carmen.