Estefanía Mercado supervisa trabajos en playas afectadas por el arribo de sargazo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado explicó que el mayor arribo de sargazo a las costas de Playa del Carmen, en comparación con otros destinos del Caribe Mexicano como Puerto Morelos, responde principalmente a factores geográficos y oceanográficos, más que a la intensidad de los trabajos de limpieza.

Durante un recorrido de supervisión por distintos puntos del litoral para evaluar de primera mano las condiciones de las playas y verificar el avance de las labores de limpieza y contención, la Alcaldesa señaló que una de las preguntas más frecuentes que recibe en redes sociales es por qué Playa del Carmen registra una mayor presencia de la macroalga, por lo que consideró importante aclarar las diferencias naturales entre municipios.

“Puerto Morelos, por ejemplo, tiene 17.7 kilómetros de litoral y cuenta con un arrecife que funciona como una barrera natural, reteniendo gran parte del sargazo antes de que llegue a la playa. En Playa del Carmen tenemos 85 kilómetros de costa, casi cuatro veces y media más, y además la ubicación de Cozumel hace que las corrientes marinas conduzcan una mayor cantidad de sargazo hacia nuestras playas”, explicó.

Ante este panorama, Estefanía Mercado destacó que el desafío para el municipio es considerablemente mayor, aunque aseguró que el gobierno municipal mantiene un trabajo permanente y coordinado para reducir el impacto del fenómeno.

“Todos los días trabajamos de la mano con la Secretaría de Marina, Zofemat y nuestras brigadas para contener, recolectar y retirar el sargazo. Es un esfuerzo permanente porque sabemos que nuestras playas son el principal patrimonio natural de Playa del Carmen y uno de los motores de nuestra economía”, afirmó.

La presidenta municipal destacó que los resultados del trabajo diario son visibles en diversos puntos del litoral.

“Hoy Playa Fundadores luce libre de sargazo gracias al esfuerzo conjunto de todas las instituciones y de nuestro personal. Vamos a seguir trabajando sin descanso para mantener nuestras playas en las mejores condiciones posibles”, puntualizó.

La Alcaldesa reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender el recale de sargazo durante la temporada, mediante acciones de contención en el mar, recolección en playas y disposición adecuada de la macroalga, con el propósito de proteger el medio ambiente, la actividad turística y la calidad de vida de las familias playenses.

Durante el recorrido, que incluyó Playa Fundadores, Estefanía Mercado estuvo acompañada por la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Joana Mendoza Ramírez, y por el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Irving Rafael Lili Madrigal, con quienes revisó las acciones de contención, recolección y manejo del sargazo, además de analizar alternativas para hacer más eficiente la respuesta ante uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta la región.