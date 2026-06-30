Firma Mara Lezama convenio con Fovissste para subsidio de cancelación de hipotecas

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CHETUMAL.- El Gobierno de Quintana Roo y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) firmaron un convenio de colaboración para subsidiar la cancelación de hipotecas y facilitar la regularización del patrimonio de miles de familias, durante un acto en el que además fueron entregadas 188 constancias de finiquito y cancelación de hipoteca.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la Vocal Ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, encabezaron la ceremonia, donde destacó que 166 de las constancias fueron entregadas a familias de Othón P. Blanco y los 22 restantes a beneficiarios de otros municipios del estado, quienes concluyeron formalmente el pago de sus créditos de vivienda y obtuvieron la certeza jurídica sobre sus inmuebles.

Durante el evento, se informó que el convenio permitirá que 27 mil 853 personas acreditadas por el Fovissste en Quintana Roo puedan acceder a este beneficio en los próximos años, de las cuales alrededor de mil 900 podrán hacerlo de manera inmediata.

Explicó que el acuerdo contempla la simplificación de los trámites administrativos para subsidiar la cancelación de hipotecas en el Registro Público de la Propiedad, medida que representará un ahorro de 7 mil 625 pesos para cada familia beneficiaria.

Mara Lezama destacó que la vivienda representa mucho más que una construcción, pues es el espacio donde las familias desarrollan su proyecto de vida, por lo que consideró fundamental brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio una vez cumplidas sus obligaciones financieras.

La Gobernadora también reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar acciones para fortalecer el derecho a la vivienda, y agradeció la participación de la vocal ejecutiva del Fovissste , Jabnely Maldonado Meza, así como de las notarías públicas, el Registro Público de la Propiedad y las instituciones involucradas en la implementación del convenio.

Por su parte, la Vocal Ejecutiva anunció que el Fovissste volverá a construir vivienda social y aquí en Quintana Roo contempla 3 mil 500 viviendas.

Asimismo, citó que es instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el tener un programa para resolver los créditos injustos e impagables. “Esta tarea la compartimos con el Infonavit, pero gracias a eso, hoy 400 mil familias de enlace y los trabajadores al servicio del Estado pueden ver, ahora sí, como dicen, la luz al final del túnel y ver resuelto su crédito y sobre todo no tener esa carga de una deuda injusta e impagable”, dijo.

La bienvenida estuvo a cargo del titular de Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, en tanto que la exposición de motivo por Karen Zavaleta Figueroa, subdirectora de Atención a Acreditados del Fovissste .