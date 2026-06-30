Semarnat autoriza tala de 68.5 hectáreas para libramiento en Cancún

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CANCÚN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el cambio de uso de suelo que permitirá el desmonte de 68.5 hectáreas de selva para la construcción del Libramiento Vial Cancún Sur, una obra que enlazará la terminal de carga del Tren Maya con el Aeropuerto Internacional de Cancún y la carretera federal 307.

La autorización fue emitida tras la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada para el proyecto, documento que reconoce que la construcción requerirá la remoción de casi 69 hectáreas de selva mediana subperennifolia.

Según el estudio ambiental, esta intervención provocará un impacto considerado «directo, permanente y severo», debido a la pérdida de cobertura vegetal, la fragmentación del hábitat de especies silvestres y las modificaciones al paisaje natural.

La MIA también advierte sobre otros efectos asociados a la obra, entre ellos el desplazamiento de fauna, alteraciones en el relieve por los trabajos de excavación y movimiento de tierras, procesos de erosión y el riesgo de afectaciones al acuífero kárstico en caso de derrames de combustibles durante la construcción.

Asimismo, el documento prevé un incremento temporal en los niveles de polvo y ruido mientras se desarrollen los trabajos.

Durante la evaluación del proyecto, el estudio identificó un total de 260 interacciones entre las actividades de construcción y los diferentes componentes del ecosistema.

Pese a los impactos ambientales señalados en la propia Manifestación de Impacto Ambiental, la Semarnat concluyó que el proyecto es ambientalmente viable y otorgó la autorización correspondiente para su desarrollo, la cual fue aprobada tras un proceso de evaluación de seis meses.