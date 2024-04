Estructuras del sur apuestan por Lidia Rojas y Roberto Palazuelos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En un desayuno con lideres de la colonia Forjadores y más de un centenar de mujeres, entre militantes, simpatizantes y nuevas adeptas, el candidato al Senado Roberto Palazuelos y la candidata a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Lidia Rojas, de Movimiento Ciudadano, escucharon el sentir de las mujeres de esta zona, quienes mostraron un claro enojo hacia la administración de los gobiernos actuales.

“Todo está mal, no hay algo que se haya hecho bien. Hace tres años nos llenaron de promesas, de despensas y jamás regresaron y nunca cumplieron. Hoy ya no les creemos, ya no los queremos en nuestras colonias. Chetumal está en ruinas”, afirmaron ahí mismo.

Le expresaron a Lidia Rojas su reconocimiento porque desde su posición como regidora siempre gestionó a favor de ellas, es por eso que hoy refrendan su apoyo para los candidatos por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, Christian Flores y Lidia Rojas.

Ante esto la candidata sostuvo que ella conoce y sabe de las carencias y necesidades de las chetumaleñas, y que desde la presidencia redoblará y reforzará el trabajo que ha venido haciendo como regidora en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en favor de la población de Chetumal.

“Los jóvenes de Felipe Carrillo ya decidieron por una auténtica maya: Mayusa”

Más adelante, y acompañado de su compañera de fórmula Mayusa González, el candidato emecista Roberto Palazuelos refrendó su compromiso con los habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto

Acompañados por Layla Flores, candidata a diputada federal del Distrito II; Sandra Luz Arceo Manrique, candidata a presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, y José Manuel Poot Cahun, (“el Príncipe Maya”), candidato por el Distrito XIII, Roberto Palazuelos y Mayusa González tuvieron un encuentro con jóvenes “mayaparlantes”. Escucharon atentos cada necesidad, problema social y demandas naturales, que como jóvenes enfrentan en un Municipio alejado de los programas sociales y negados a una oportunidad para una mejor educación.

Los candidatos en equipo se comprometieron a resolver inmediatamente, al asumir sus cargos públicos, los problemas e indispensables necesidades de los jóvenes; desde el primer día que rindan protesta tomarán acciones.

Por su parte, Roberto Palazuelos manifestó lo importante que resulta la participación de los jóvenes en la vida política del país, donde dijo en esta elección podrán votar mas de quince millones de jovenes, y su participación puede ser decisiva en el rumbo del país, por lo que los instó a votar este 2 de junio por los candidatos de Movimiento Ciudadano.