Estudiantes de la Uqroo rechazan la nueva cuota obligatoria de 500 pesos

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CHETUMAL.- La aprobación de una cuota obligatoria de 500 pesos por parte del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo) provocó el rechazo de estudiantes, quienes cuestionan tanto el nuevo cobro como la forma en que fue dado a conocer.

De acuerdo con integrantes de la comunidad estudiantil, la medida fue aprobada sin una consulta previa y comenzó a difundirse recientemente, pese a que el acuerdo habría sido avalado hace más de seis meses por el Consejo Universitario.

Los inconformes consideran que el cobro resulta sorpresivo y de carácter retroactivo, además de señalar que se implementa en un contexto en el que los directivos de la institución perciben salarios elevados.

Como parte de sus señalamientos, los estudiantes indicaron que, según los tabuladores de remuneraciones correspondientes a 2026, la Rectoría recibe un sueldo bruto superior a los 103 mil pesos mensuales, además de prestaciones.

A partir de esa información, cuestionaron que la universidad argumente limitaciones presupuestales para justificar nuevas cuotas sin, previamente, revisar el gasto interno o aplicar medidas de austeridad en los niveles directivos y administrativos.

Asimismo, sostuvieron que las percepciones de la alta burocracia universitaria superan las de rectores de otras universidades públicas con características similares, por lo que solicitaron una explicación sobre el manejo de los recursos financieros de la institución.

Otra de las inconformidades expresadas por el alumnado se relaciona con la falta de difusión del acuerdo. Señalaron que la decisión fue comunicada mediante visitas de la rectora a las aulas antes del inicio del ciclo escolar Otoño 2026, lo que, a su juicio, dejó sin posibilidad de abrir un proceso de diálogo.

Bajo la consigna de que “la mala administración financiera no debe ser pagada por los estudiantes”, los manifestantes demandan información sobre el destino de los recursos públicos, los criterios utilizados para establecer los salarios de los altos funcionarios y las razones que motivaron la creación de la nueva cuota.

Como parte de sus acciones, estudiantes informaron que han presentado solicitudes de acceso a la información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener documentación relacionada con la aprobación del cobro, el presupuesto universitario y las remuneraciones de los funcionarios de la Uqroo.