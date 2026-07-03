Realizan clausura simbólica del Centro de Justicia para las Mujeres en Chetumal

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CHETUMAL.- Un grupo de mujeres llevó a cabo este viernes una clausura simbólica del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Chetumal para denunciar presuntas deficiencias en la atención a víctimas y exigir mejoras en el acceso a la justicia.

Durante la protesta, las participantes colocaron lonas y mantas en el acceso al inmueble con mensajes dirigidos a las autoridades estatales, a quienes solicitaron revisar el funcionamiento del Centro y garantizar una atención oportuna, profesional y con perspectiva de género para las mujeres que acuden a solicitar apoyo.

Entre las manifestantes se encontraba Clara Andrade Castañeda, quien aseguró enfrentar un proceso judicial que, afirmó, ha estado marcado por retrasos constantes.

La denunciante señaló que la audiencia de control relacionada con su caso ha sido diferida en 17 ocasiones, situación que, dijo, le ha impedido avanzar en el proceso y acceder a la justicia.

Afirmó que esta situación le ha provocado afectaciones emocionales, económicas y familiares, además de mantenerla en un estado permanente de incertidumbre.

Clara Andrade sostuvo que su caso no es un hecho aislado y consideró que existen otras mujeres que enfrentan problemas similares dentro del sistema de procuración e impartición de justicia, por lo que llamó a visibilizar las presuntas deficiencias que, a su juicio, persisten tanto en el Centro de Justicia para las Mujeres como en otras instancias.

Las manifestantes señalaron que la movilización buscó hacer visibles las inconformidades de quienes consideran que las instituciones creadas para atender a mujeres víctimas de violencia no están respondiendo de manera efectiva a sus necesidades.

Asimismo, sostuvieron que la demora en la atención, los cambios constantes en los procedimientos y la falta de seguimiento pueden provocar que algunas víctimas desistan de continuar con sus denuncias.

Las participantes también solicitaron al Poder Judicial del Estado revisar los procedimientos que han derivado en múltiples diferimientos de audiencias, con el fin de evitar que los procesos se prolonguen de manera indefinida y afecten los derechos de las víctimas.

Finalmente, pidieron investigar las causas de los retrasos denunciados y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes, además de fortalecer el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

La protesta se desarrolló de forma pacífica y concluyó sin incidentes.