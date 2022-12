Familia de Pedro Castillo llega a México; ‘Nuestro país honra tradición de asilo’, dice Ebrard

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de Pedro Castillo llegó a México este miércoles, donde recibirá asilo político, informó el canciller Marcelo Ebrard.

“Les informo que la familia de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en situaciones complejas”, publicó en su cuenta de Twitter.

La familia del exmandatario peruano fueron recibidos por Martín Borrego, director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político. Files a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina”, apuntó.

La llegada se da después de que Perú decidió expulsar a Pablo Monroy, embajador de México en la nación, argumentando que era una respuesta a acciones injerencistas por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración.

Si bien no hizo menciones específicas, la semana pasada el presidente López Obrador aseguró que su Gobierno seguía considerando a Pedro Castillo como el mandatario de Perú, y agregó que las relaciones con el país sudamericano estaban “en pausa”.

Este miércoles, el presidente calificó la medida como arbitraria, pero dejó claro que México no romperá relaciones con Perú.

“Vamos a tomar medidas pero contrarias completamente, nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer y vamos a buscar reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución”, dijo el mandatario en su conferencia ‘mañanera’.

López Obrador explicó que la familia de Castillo llegó a las 7:51 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Bienvenido Pablo Monroy, embajador patriota”, dijo el titular del Ejecutivo en un principio, aunque luego aclaró que el embajador aún se encuentra en Lima.

Fuente: El Financiero