Mara Lezama impulsa promoción del Caribe Mexicano durante el Mundial en Nueva York y Nueva Jersey

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CANCÚN.- Con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes y ampliar la derrama económica para las familias quintanarroenses, la gobernadora del estado, Mara Lezama, impulsa una estrategia de promoción internacional del Caribe Mexicano en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

A través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), se desarrollan diversas acciones de difusión en Nueva York y Nueva Jersey, una de las regiones que más turistas aporta al estado y que alberga varios encuentros del torneo internacional.

Como parte de esta estrategia, el Caribe Mexicano obtuvo el reconocimiento como Host City Supporter de la sede Nueva York-Nueva Jersey, lo que le permite participar en actividades oficiales relacionadas con el Mundial y contar con espacios promocionales en zonas de alta afluencia de aficionados.

Entre las acciones realizadas destacan módulos informativos instalados en puntos estratégicos como el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Queens, y el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, donde miles de asistentes tienen contacto con la oferta turística de Quintana Roo.

Asimismo, se llevó a cabo el evento Mexican Caribbean Day, que incluyó experiencias digitales interactivas, material promocional, activaciones de marca y actividades de acercamiento con el público para dar a conocer los principales atractivos del destino.

Los visitantes también pueden acceder a exhibiciones audiovisuales y experiencias inmersivas enfocadas en playas, cenotes, zonas naturales y otros atractivos turísticos del Caribe Mexicano, con el propósito de incentivar futuros viajes a la región.

La estrategia contempla además una campaña de publicidad digital en 45 pantallas ubicadas en puntos de alta circulación de Nueva York, incluyendo las inmediaciones del Rockefeller Center, así como presencia en los aeropuertos internacionales John F. Kennedy (JFK) y Newark Liberty.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades turísticas, estas acciones podrían generar más de 14 millones de impactos publicitarios durante el desarrollo del Mundial, fortaleciendo el posicionamiento internacional del Caribe Mexicano en mercados considerados estratégicos para la actividad turística del estado.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto, señaló que la visibilidad global del torneo representa una oportunidad para proyectar la oferta turística de Quintana Roo ante millones de personas de distintas partes del mundo.