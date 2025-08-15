FGR investiga a nueve altos funcionarios por droga desaparecida

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República investiga a nueve de sus altos funcionarios por presuntos actos de corrupción, entre ellos el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez; el titular de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, Jorge Domínguez Martínez Vertiz, conocido como El Tiburón, y la titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), Adriana Campos López.

Otro de los investigados es Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del panista Santiago Taboada.

Dicha investigación está relacionada con la destitución de Arturo Serrano Meneses, titular del Órgano Interno de Control de la FGR, quien fue detenido el viernes por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves, de acuerdo con la indagatoria.

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia de la propia Fiscalía General de la República, la investigación a estos funcionarios se debe a una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación, relacionada con la desaparición de 900 kilogramos de cocaína que supuestamente habían quedado y vendido a integrantes de un cartel del narcotráfico.

Los encargados de las investigaciones señalan que Serrano Meneses avaló cambios en Guanajuato para la incineración de 900 kilogramos de supuesta droga, que después se confirmó se trataba de otra sustancia, mientras que la droga fue entregada a gente ligada a un grupo del narcotráfico.

Fue el pasado viernes primero de agosto cuando un grupo de investigadores realizaron un operativo y tras notificarle de su destitución al titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República se procedió a ser detenido y presentado ante las autoridades ministeriales federales, donde se continúa con las indagatorias en contra de éste y otros nueve funcionarios más.

Además, la FGR procedió penalmente en contra del responsable del Área de Responsabilidades, Carlos Enrique Rascón Yrízar, por un presunto soborno.

