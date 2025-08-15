El único que manda en México es el pueblo, reitera Sheinbaum ante comentarios de Trump

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este viernes que el único que manda en México es el pueblo. Esto, luego de que ayer el mandatario estadounidense Donald Trump mencionó que en temas de seguridad fronteriza nuestro país hace lo que diga Estados Unidos.

Desde Chetumal, Quintana Roo -donde encabezó su conferencia mañanera- Sheinbaum Pardo recordó que el presidente Trump tiene una manera muy particular de expresarse, sin embargo, atajó:

“Como lo dije ayer: el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante”.

Ayer, Donald Trump declaró ante la prensa de la Casa Blanca que cuando se trata de temas de seguridad fronteriza México hace lo que Estados Unidos ordena, al igual que Canadá.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, mencionó el republicano.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en redes sociales un videomensaje en donde resaltó que el único que manda en México es el pueblo.

Mientras la seguridad fronteriza es un tema prioritario en la agenda de Donald Trump desde el 20 de enero, cuando asumió su segundo periodo presidencial, México ha mostrado colaboración con el país vecino con operativos en la frontera norte e intensificó el combate al crimen organizado.

Desde Washington, Trump decidió imponer a México y el mundo diferentes tipos de arancel, y en el caso de nuestro país, la motivación del republicano es que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener el tráfico de drogas y la migración indocumentada hacia Estado Unidos.

Para evitar aranceles, el gobierno de Claudia Sheinbaum desplegó en febrero el operativo frontera norte, con 10 mil elementos de la Guardia Nacional y que hasta el 14 de agosto ha dejado resultados como la detención de seis mil 307 personas y el aseguramiento de cuatro mil 977 armas de fuego, así como la incautación de 59 toneladas de droga, incluyendo más de 311 kilogramos de fentanilo.

Fuente: El Sol de México