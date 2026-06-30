Sedatu incorpora terrenos en Othón P. Blanco al Tren Maya

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CHETUMAL.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró como Terrenos Nacionales dos predios baldíos ubicados en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que serán incorporados a la infraestructura y al derecho de vía del Tren Maya.

Los terrenos, identificados con las claves técnicas 6ESTERO-001 y 6ESTERO-002, se localizan en la zona federal del Estero de Chac y abarcan una superficie conjunta de dos mil 802.02 metros cuadrados, equivalentes a 0.2802 hectáreas. Con la resolución, ambos polígonos quedaron regularizados y pasaron a formar parte del patrimonio de la Federación.

El procedimiento fue iniciado a finales de 2023 a petición de Fonatur Tren Maya. De acuerdo con el expediente de la Dirección General de Terrenos Nacionales, las autoridades realizaron trabajos de medición, deslinde e investigación en registros públicos y catastros, concluyendo que los predios no contaban con antecedentes de propiedad privada, ejidal ni de otro régimen de propiedad social.

Durante el análisis técnico se detectó que el polígono 6ESTERO-001 presentaba una sobreposición de 45.79 metros cuadrados con tierras del ejido Juan Sarabia. Esa superficie fue excluida del plano definitivo para evitar cualquier afectación a los derechos de los ejidatarios y garantizar la precisión del deslinde.

Posteriormente, a finales de 2025, se realizaron las diligencias de delimitación física de ambos terrenos sin que se presentaran inconformidades por parte de terceros.

La resolución establece que los dos polígonos colindan directamente con el derecho de vía del Tren Maya en el denominado Trazo Seis, correspondiente a un tramo que conecta los municipios de Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco. Debido a su ubicación, los terrenos fueron considerados necesarios para asegurar la continuidad de la infraestructura ferroviaria.

Aunque la regularización fue promovida inicialmente por Fonatur Tren Maya, el acuerdo federal señala que, conforme a los decretos vigentes de transición administrativa, la titularidad y posesión de los predios quedarán a cargo de Tren Maya, S.A. de C.V.

La empresa estatal utilizará estos espacios para fortalecer las actividades relacionadas con la construcción, operación, explotación y prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros y carga.

Finalmente, la declaratoria instruye la inscripción del decreto en el Registro Público de la Propiedad Federal, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y el Registro Agrario Nacional, con el propósito de formalizar jurídicamente la incorporación de los terrenos al proyecto ferroviario.