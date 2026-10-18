Fiscal de la República confirma detención de exfiscal de Chihuahua; lo acusa de traición a la patria

Comparte esta Noticia

CHIHUAHUA.- El exfiscal general de Chihuahua, César “N”, podría enfrentar cargos por traición a la patria en materia de seguridad nacional, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara por presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo realizado sin autorización del Gobierno federal.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez federal otorgó una orden de aprehensión contra el exfuncionario, a partir de una investigación que incluyó más de 100 diligencias de gabinete y campo.

De acuerdo con la FGR, César “N” habría ordenado y coordinado un operativo irregular efectuado en abril pasado en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en el que participaron dos personas extranjeras que presuntamente realizaron actividades reservadas a las autoridades federales.

Godoy sostuvo que permitir la intervención de agentes extranjeros sin la autorización correspondiente constituye una posible violación a las disposiciones constitucionales relacionadas con la soberanía nacional.

“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación, al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, señaló.

La funcionaria explicó que las entidades federativas no tienen facultades para asumir atribuciones exclusivas de la Federación ni para transferir funciones de seguridad a autoridades extranjeras.

Según la investigación, las dos personas extranjeras involucradas habían acudido en diversas ocasiones a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, sin que existiera una justificación para su presencia.

La FGR también señaló que el operativo se realizó sin que previamente se hubiera abierto una carpeta de investigación, pese a que el propio exfiscal había declarado públicamente que la intervención fue resultado de varios meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.

La fiscal general indicó que la participación de los extranjeros carecía de justificación legal y cuestionó la actuación de los mandos estatales que autorizaron su intervención.

Asimismo, acusó al exfuncionario de no comunicar a las autoridades federales la información relacionada con el operativo, a pesar de que, por la naturaleza de las acciones, correspondía a la Federación conocer y atender el caso.

“El fiscal habría ocultado información. La Fiscalía Estatal, a través de su titular, tenía que informar a la Federación, no lo hizo, en cambio, informó a personas extranjeras”, expresó Godoy Ramos.

La FGR consideró que estas actuaciones podrían constituir violaciones al pacto federal, a la división de poderes y a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

La eventual responsabilidad penal del exfiscal deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, en el que se resolverán los cargos que puedan formularse en su contra.