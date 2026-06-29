Sheinbaum acusa al PAN de querer regresar al modelo neoliberal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las propuestas presentadas recientemente por el Partido Acción Nacional (PAN) representan un intento por regresar al modelo neoliberal y sostuvo que evidencian la existencia de dos proyectos distintos para el país.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue consultada sobre el paquete de 111 propuestas dado a conocer por el PAN la semana pasada, entre las que destacan la venta de la refinería de Dos Bocas, la construcción de una mega cárcel y el restablecimiento de diversos organismos autónomos.

“Quieren regresar al modelo neoliberal. Ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado”, afirmó.

Sheinbaum señaló que las iniciativas del partido opositor confirman lo que, dijo, su movimiento ha sostenido desde hace tiempo: que Acción Nacional busca retomar políticas que, a su juicio, privilegiaron la corrupción y los intereses de unos cuantos.

“Qué bueno que ya presentan lo que siempre hemos dicho. Que lo único que quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios. Quieren regresar al Seguro Popular que dejó 80 hospitales solo con el cascarón”, expresó.

La presidenta recordó que durante el gobierno del expresidente Vicente Fox se retomaron diversas propuestas impulsadas por movimientos sociales, aunque aseguró que no fueron cumplidas. Añadió que, a diferencia de ocasiones anteriores, el PAN ahora expuso de manera abierta su visión política.

Al referirse a la propuesta de construir una mega cárcel, cuestionó que el planteamiento no contemple políticas de prevención.

“¿Y dónde está la atención a las causas?, ¿dónde están las libertades?”, señaló.

Respecto a la intención de vender la refinería de Dos Bocas, Sheinbaum sostuvo que las privatizaciones realizadas en administraciones pasadas favorecieron la concentración de la riqueza y afirmó que esa infraestructura resulta estratégica para disminuir la dependencia de las importaciones de gasolina y diésel.

La mandataria también criticó el nuevo lema del PAN, “Familia, patria y libertad”, al considerar que presenta una visión limitada del concepto de familia.

Afirmó que el humanismo mexicano ha defendido históricamente a la familia como una institución fundamental y atribuyó a ese núcleo social parte de las diferencias entre México y otros países en materia de consumo de drogas.

Asimismo, cuestionó que Acción Nacional se presente como un partido patriota.

“¿Cómo se pueden decir patriotas si son los que están llamando a que venga Estados Unidos e invitan a una agencia de Estados Unidos a hacer operativos en tierra?”, expresó.

Añadió que el PAN se opuso en su momento a la expropiación petrolera impulsada por Lázaro Cárdenas y sostuvo que esa postura contradice el discurso nacionalista del partido.

“No sé cuál sea su patria. Ellos de patriotas no tienen nada”, declaró.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que, aunque en las próximas elecciones el PRI y el PAN participen por separado, ambos representan el mismo proyecto político. También consideró que el concepto de libertad que promueven está vinculado únicamente al mercado y al consumo para quienes cuentan con suficientes recursos económicos.