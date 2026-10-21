Fiscalía investiga muerte de familia en vivienda de la colonia Italia en Chetumal

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CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de tres personas sin vida en una vivienda de la colonia Italia, en Chetumal, la noche del martes.

El reporte se recibió alrededor de las 22:30 horas, cuando vecinos alertaron al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en un inmueble de la calle Sicilia, entre las avenidas San Salvador y Venustiano Carranza.

Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al domicilio y encontraron a las tres personas fallecidas. El hecho movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Los policías acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía recabó indicios y realizó las diligencias para reconstruir lo sucedido. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

En un comunicado, la FGE confirmó el inicio de la investigación e informó que reúne datos de prueba para determinar las circunstancias de las tres muertes. Las identidades y edades de las personas fallecidas no habían sido dadas a conocer públicamente.

Entre las versiones extraoficiales circuló la posible participación de un agente en activo de la Dirección de Tránsito. Esos reportes señalaron que habría privado de la vida a quienes serían su esposa e hija y posteriormente se habría suicidado.

Esa versión, incluida la supuesta utilización de su arma de cargo, no había sido confirmada por la autoridad ministerial. La secuencia de los hechos y las circunstancias de cada fallecimiento permanecían bajo investigación.

La Fiscalía sostuvo que las actuaciones se realizarán con rigor, responsabilidad y apego a derecho para esclarecer el caso y garantizar el acceso a la justicia.