Trabajadores de Tulum marchan por reducciones salariales; denuncian descuentos de entre 500 y mil 500 pesos

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TULUM.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tulum marcharon este miércoles hacia el palacio municipal para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y protestar por descuentos de entre 500 y mil 500 pesos por empleado que, según sus representantes, han afectado a aproximadamente 230 familias.

La movilización comenzó con una concentración pacífica y un pase de lista en el domo doble de la Unidad Deportiva. Posteriormente, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tulum (SUTSAT) se trasladaron a las instalaciones municipales y se reunieron frente a la Tesorería.

Hasta el mediodía, una comitiva sindical permanecía en diálogo con autoridades en la sala de Cabildo, en busca de acuerdos sobre las retenciones salariales y los presuntos incumplimientos de prestaciones contempladas en las condiciones generales de trabajo.

El secretario general del SUTSAT, Virgilio Kinil Canul, aseguró que la protesta no tenía fines políticos y que su propósito era exigir el respeto a los compromisos firmados por el Ayuntamiento.

André Baena, abogado del sindicato, recordó que el 30 de abril presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chetumal, para solicitar la devolución de recursos que consideran descontados indebidamente.

Explicó que las afectaciones comenzaron en enero y que el monto reclamado ascendía a casi 10 millones de pesos por un periodo de 10 meses. Sostuvo que los trabajadores habían buscado resolver el conflicto mediante el diálogo, pero decidieron insistir ante las autoridades al no obtener una respuesta favorable.

Los inconformes señalaron que las retenciones disminuyen los ingresos destinados al sostenimiento de sus hogares y reclamaron que se respeten las condiciones laborales acordadas.

Por parte del Ayuntamiento, el titular de la Oficialía Mayor, Juan Antonio Garza, afirmó que la administración no había recibido formalmente un pliego petitorio relacionado con la movilización, aunque tenía información extraoficial sobre la posible protesta.

El funcionario sostuvo que se han cumplido las condiciones generales de trabajo y que las principales retenciones corresponden a cuotas sindicales y al fondo de ahorro. Añadió que desde principios de año se asignó personal para aclarar exclusivamente las dudas de los empleados sobre sus recibos de nómina y reiteró la disposición de revisar cada caso.

La directora de Recursos Humanos, Heidi Rojo, aseguró que los salarios y las prestaciones se han pagado en tiempo y forma, incluidos los bonos de antigüedad, los apoyos para útiles escolares y los pagos por el Día del Padre y el Día de la Madre.

Detalló que cada trabajador aporta 315 pesos quincenales de cuota sindical, recursos que se transfieren a la cuenta de la organización. Según sus cifras, estas operaciones representan alrededor de 79 mil pesos cada quincena y más de 1.4 millones de pesos en lo que va del año.

Sobre el fondo de ahorro, explicó que se retiene el equivalente a 13 por ciento y que el Ayuntamiento aporta un 10 por ciento adicional al cierre del año, conforme a las condiciones generales de trabajo. Indicó que los empleados pueden solicitar por escrito una modificación al porcentaje de su aportación.

El tesorero municipal, Raziel Ek Cruz, afirmó que garantizar el pago puntual de salarios es una prioridad y aseguró que esa obligación se mantendrá hasta finalizar el año.

Respecto a los descuentos cuestionados, sostuvo que derivan de acuerdos del propio sindicato y que cualquier modificación deberá ser presentada por la organización mediante los mecanismos correspondientes, para que el municipio pueda realizar los ajustes.