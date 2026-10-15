Fonatur duplica a 20 millones de pesos los recursos para desarrollar Maya Ka’an en Quintana Roo

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CHETUMAL.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) duplicó de 10 a 20 millones de pesos los recursos destinados al desarrollo de Maya Ka’an, en Quintana Roo, con el propósito de fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones para el turismo comunitario en las localidades de la zona maya.

El subsecretario estatal de Turismo, Andrés Aguilar Becerril, informó que el incremento presupuestal permitirá avanzar en dos proyectos prioritarios antes de que concluya 2026: la ampliación de poco más de un kilómetro del circuito Caminos Ancestrales, ubicado en Felipe Carrillo Puerto, y la instalación de señalización carretera.

Explicó que ambas obras cuentan con sus respectivos expedientes ejecutivos y forman parte de una cartera de 53 proyectos integrados en la estrategia de desarrollo turístico de Maya Ka’an.

El funcionario señaló que los proyectos fueron revisados mediante el organismo gestor del destino, como parte de los trabajos de coordinación entre autoridades y representantes involucrados en el desarrollo del turismo comunitario.

El fortalecimiento de esta estrategia deriva del decreto firmado en Tihosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, mediante el cual el turismo comunitario fue declarado de interés nacional.

A partir de esa disposición se estableció un mecanismo de gobernanza que incorpora experiencias de tres entidades: Caminos del Mayab, en Yucatán; proyectos vinculados con pueblos originarios, en Oaxaca, y Maya Ka’an, en Quintana Roo, además de la participación de dependencias federales.

Aguilar Becerril destacó que el modelo desarrollado en la zona maya de Quintana Roo ha sido tomado como referencia nacional para impulsar proyectos turísticos que involucren directamente a las comunidades y contribuyan a preservar su patrimonio cultural.

Como parte de estos esfuerzos, Fonatur encabezó recientemente en la Ciudad de México la instalación de una red académica, con la participación de universidades y centros de investigación convocados para generar estudios científicos relacionados con el turismo comunitario.

El subsecretario explicó que uno de los objetivos es modificar los criterios tradicionales para evaluar el desempeño turístico, de manera que los resultados no se midan únicamente por la cantidad de visitantes o pasajeros, sino también por sus beneficios para las comunidades.

Entre los indicadores que se busca incorporar mencionó el desarrollo económico local, la conservación del patrimonio, la preservación de las lenguas originarias y la continuidad de las costumbres y tradiciones.

Respecto a los proyectos futuros, indicó que se analizan alternativas para mejorar los servicios básicos en pequeñas localidades rurales, particularmente en materia de abastecimiento de agua, energía eléctrica y drenaje.

Precisó que algunas comunidades tienen entre 700 y 800 habitantes, por lo que requieren soluciones adaptadas a sus características y necesidades, como sistemas basados en ecotecnias, debido a que la construcción de plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales no siempre resulta viable.

En otro tema, Aguilar Becerril informó que el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo (ReturQ) superó los resultados del año anterior, con un crecimiento del cinco por ciento y más de tres mil 500 registros.

Señaló que los establecimientos inscritos representan cerca del 80 por ciento de las habitaciones hoteleras del estado, aunque reconoció que persisten dificultades para incorporar a los prestadores de alojamiento mediante plataformas digitales.

En el segmento de rentas vacacionales, precisó que existen menos de mil registros ante una oferta estimada de 20 mil alojamientos activos, lo que representa uno de los principales desafíos para ampliar la cobertura del padrón turístico estatal.