Semarnat autoriza arrecifes artificiales y recuperación de playas a Hotel Secrets en Akumal

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TULUM.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó un proyecto de rehabilitación costera en el Hotel Secrets Akumal, ubicado en la bahía del mismo nombre, que contempla la instalación de dos arrecifes artificiales y la redistribución de arena para contrarrestar la erosión que afecta a esta zona de la Riviera Maya.

La autorización fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) y establece una inversión estimada de 27 millones de pesos para ejecutar las obras de recuperación y protección de la franja de playa del complejo turístico.

El proyecto contempla la construcción de dos estructuras artificiales destinadas a disminuir la energía del oleaje antes de que alcance la costa. El módulo norte ocupará una superficie de 300 metros cuadrados, mientras que el módulo sur abarcará 650 metros cuadrados, para un total de 950 metros cuadrados de infraestructura marina.

Estas estructuras funcionarán como disipadores de energía, con el objetivo de reducir el impacto de las olas y contener la pérdida progresiva de arena en el litoral.

Además, la Semarnat autorizó la reubicación controlada de sedimentos desde zonas de acumulación natural cercanas hacia los sectores afectados por la erosión.

El procedimiento deberá realizarse exclusivamente con arena de la propia bahía, sin recurrir a bancos de materiales externos, para conservar las características físicas y químicas de los sedimentos y evitar alteraciones en el equilibrio natural de la zona costera.

De acuerdo con el resolutivo ambiental, el proyecto contará con un plazo de tres años para su construcción, seguido de un periodo de operación y monitoreo de 30 años.

Durante ese tiempo, la empresa promovente deberá presentar informes semestrales para documentar el comportamiento de las estructuras artificiales y evaluar los resultados de las acciones de recuperación de la línea de costa.

La autorización también contempla medidas de restauración ecológica, entre ellas el rescate y trasplante de praderas de pastos marinos de la especie Thalassia testudinum, cuya conservación resulta importante para el hábitat de diversas especies marinas.

Estas actividades se desarrollarán en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debido a que el proyecto se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

Por su ubicación en un área natural protegida, la Semarnat estableció restricciones específicas para evitar afectaciones a la biodiversidad, particularmente a las tortugas marinas que utilizan las playas de Akumal para su reproducción.

Entre las principales condicionantes destaca la prohibición de utilizar maquinaria pesada en la playa y la zona marina durante el periodo comprendido de abril a octubre, cuando se registra una mayor actividad de anidación y eclosión de tortugas.

La empresa deberá cumplir con las medidas de protección ambiental y dar seguimiento a los posibles efectos de las obras sobre los arrecifes naturales, los pastos marinos y otras especies presentes en la bahía.