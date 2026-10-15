Inaugura Mara Lezama primera etapa del Centro Comunitario Puerto Maya en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de familias, de madres trabajadoras, tienen ya un espacio para el aprendizaje, la capacitación, la recreación y la participación comunitaria; la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la primera etapa del Centro Comunitario Puerto Maya, en Puerto Aventuras.

Con la presencia de la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y de la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, la gobernadora Mara Lezama destacó que este centro comunitario complementa las acciones para el desarrollo integral de las familias, como lo es la inauguración del complejo habitacional del programa Viviendas para el Bienestar entregado este mismo día.

“¿Cómo lo logramos? Tomados de la mano, con el indiscutible liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la coordinación con la Sedatu, el Infonavit, de los gobiernos municipales, la voluntad de empresarias y empresarios comprometidos”, explicó Mara Lezama.

El proyecto forma parte de “Centros Comunitarios, Pilares de Acción”, ejecutado por Entorno y Convivencia A.C. con recursos del Fideicomiso del Bienestar de la Secretaría de Bienestar (Sebien), y responde a la importancia de acercar espacios que contribuyan al desarrollo de las familias y al fortalecimiento del tejido social, como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Esta primera etapa contempla la construcción de salones, una oficina administrativa y una multicancha, infraestructura que permite ampliar las actividades artísticas, deportivas y de salud que ya se realizan en la comunidad, además de impulsar nuevos talleres productivos, formativos y culturales.

Presente en esta inauguración, Edna Vega felicitó a la gobernadora Mara Lezama por construir un abanico de posibilidades que ha permitido, en corto tiempo, transformar el territorio de Quintana Roo para el bienestar de las familias.

El director de Entorno y Convivencia A.C., Erik Olvera Silveira recordó que llevan 11 años trabajando en la comunidad y hace un año se empezó a trabajar en el Centro Comunitario con recurso del Fideicomiso del Bienestar, hasta lograr la primera etapa. Reconoció el valor de la gente de Puerto Aventuras, que trabaja para su comunidad y para sí mismos.

La presidenta municipal Estefanía Mercado destacó que un centro comunitario representa un lugar seguro para que niñas y niños tengan un sitio seguro donde jugar, donde aprender, donde descubrir sus talentos; para que un adolescente tenga cancha para practicar un deporte, capacitarse y encontrar oportunidades para salir adelante.

Entre las personas que estuvieron en esta ceremonia se encuentran la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; Javier Carlos Olvera, presidente del consejo de Vivo Grupo Inmobiliario; el titular de la SEBIEN, Ignacio Perera Medina, así como autoridades de la comunidad.