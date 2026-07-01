Fortalece Estefanía Mercado prevención del delito con formación integral de niñas, niños y adolescentes de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de la estrategia de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social que impulsa la presidenta municipal Estefanía Mercado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, encabezada por Carlos Montesinos, desarrolla, a través de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, el programa Escudo Juvenil, una iniciativa permanente de proximidad social que promueve el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años de edad.

A través de actividades recreativas, deportivas y formativas, el programa busca fortalecer valores como la disciplina, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la solidaridad, brindando a las juventudes herramientas que contribuyan a su crecimiento personal y a la construcción de entornos más seguros para sus familias y comunidades.

Cada sábado, las y los participantes realizan sesiones de acondicionamiento físico, entrenamiento en defensa personal, excursiones, dinámicas de integración y actividades orientadas al liderazgo, la resolución pacífica de conflictos y la sana convivencia, fomentando además hábitos saludables, el fortalecimiento de la autoestima y el sentido de pertenencia hacia su comunidad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos, destacó que la seguridad también se construye desde la prevención y la cercanía con la ciudadanía, por lo que impulsar programas dirigidos a las juventudes representa una inversión en el presente y el futuro de Playa del Carmen.

Señaló que brindar espacios de aprendizaje, disciplina y sana convivencia permite formar jóvenes con valores, capaces de tomar mejores decisiones y convertirse en agentes positivos dentro de sus familias y colonias.

Asimismo, subrayó que Escudo Juvenil fortalece el vínculo entre la ciudadanía y su policía, al acercar a niñas, niños y adolescentes al trabajo que realiza la corporación, promoviendo la confianza, el respeto y la corresponsabilidad como pilares para la construcción de una comunidad más segura.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención que impulsa el Gobierno Municipal, priorizando la atención de las causas sociales, la participación comunitaria y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a madres, padres de familia y tutores a inscribir a sus hijas e hijos en este programa gratuito, que se desarrolla todos los sábados en las instalaciones de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, ubicadas en la avenida Sian Ka’an y avenida de las Cascadas, en el fraccionamiento Bosque Real.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes en los teléfonos 984 228 3908 y 984 197 7849, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción y las actividades que integran Escudo Juvenil, una iniciativa que reafirma el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen con la prevención, la proximidad social y la formación de nuevas generaciones comprometidas con su comunidad.