Mara Lezama inaugura domo en secundaria “Ricardo Flores Magón”

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CANCÚN.- Con un exhorto a las y los jóvenes a elegir el deporte, mantenerse alejados de las conductas autodestructivas y construir una vida libre de violencias, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró un nuevo domo más en la Escuela Secundaria General “Ricardo Flores Magón”, en la Región 93 de Cancún, una obra esperada durante 24 años por la comunidad escolar.

Durante el evento, la Gobernadora destacó que este nuevo espacio representa mucho más que una obra de infraestructura, al convertirse en un lugar seguro donde las y los estudiantes podrán desarrollar actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas, protegidos de las inclemencias del tiempo.

A su arribo, saludó a docentes, padres de familia y a las y los estudiantes, a quienes invitó a aprovechar este espacio para fortalecer hábitos saludables, practicar deporte y mantenerse alejados de las adicciones y cualquier forma de violencia.

“Queremos que vivan felices, que hagan deporte, que construyan una vida en paz y que siempre elijan el camino que les permita cumplir sus sueños”, expresó la Gobernadora, acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo Verónica Lezama Espinosa, minutos antes de cortar el listón inaugural.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), requirió una inversión superior a los 3.3 millones de pesos para la construcción de un domo de más de 580 metros cuadrados, equipado con estructura metálica, sistema de iluminación, instalación eléctrica y obras complementarias.

Como parte de la política de transparencia de este gobierno diferente, humano con corazón feminista, fue colocado un código QR mediante el cual cualquier ciudadano puede consultar la información relacionada con la ejecución de la obra.

Mara Lezama señaló que este domo se suma a los mil 109 espacios de este tipo que su administración construye en todo Quintana Roo, con el objetivo de brindar instalaciones dignas para la comunidad estudiantil y fortalecer el tejido social.

La Escuela Secundaria “Ricardo Flores Magón”, ubicada en la Región 93 de Cancún, fue fundada el 1 de agosto de 2002 y actualmente atiende a 640 alumnas y alumnos en ambos turnos. Durante la década de los años 80, el inmueble funcionó como secundaria nocturna.

Como parte del evento, la Gobernadora entregó material deportivo a la comunidad escolar, entre ellos balones de fútbol, básquetbol y voleibol, además de una red para esta última disciplina, con el propósito de fomentar la activación física y la sana convivencia entre las y los estudiantes.

En la ceremonia participaron el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Luis Alberto Tun Calderón; y el director del plantel, Adrián Iván Salazar.