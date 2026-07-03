García Harfuch anuncia nuevas órdenes de aprehensión por casos de huachicol fiscal

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MORELIA.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan las investigaciones relacionadas con redes de huachicol fiscal y adelantó que próximamente se ejecutarán nuevas órdenes de aprehensión contra personas presuntamente involucradas en estos casos.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario señaló que recientemente sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en la que revisaron el avance de las indagatorias y los mandamientos judiciales que se prevé cumplimentar en los próximos días.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que actualmente existen dos investigaciones relevantes en curso relacionadas con el tráfico ilegal de combustible.

Explicó que una de ellas deriva del aseguramiento de un buque en Tampico que presuntamente intentó ingresar diésel de manera ilegal al país. Señaló que este caso ya ha dado lugar a diversas detenciones y a solicitudes de extradición contra empresarios con doble nacionalidad que residen en Estados Unidos.

La mandataria precisó que dichas solicitudes ya fueron presentadas al gobierno estadounidense para que los involucrados sean entregados a las autoridades mexicanas.

Sheinbaum agregó que una segunda investigación se originó tras detectar el ingreso de tanques con combustible ilegal por la frontera norte del país.

Indicó que, a partir de ese hallazgo, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y ampliar las indagatorias sobre la presunta red de huachicol fiscal.